Karşılıksız çek adedi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 6 bin 236 adet seviyesinde bulunurken, Ekim ayında ayında bu rakam yüzde 128,8 artışla 14 bin 270 adede çıktı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 2,66 milyar TL'den 6,03 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 681 bin 83 adeten 1 milyon 554 bin 812 adede, tutarı ise 236,3 milyar TL'den 422,4 milyar TL'ye çıktı.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 663 bin 754 adetten 1 milyon 518 bin 651 adede, tutarı 225,7 milyar TL'den 401,8 milyar TL'ye geldi.