Karşılıksız çeklerde banka yükümlülüğü yükseltildi

ANKARA(EKONOMİ)

Bankaların karşılıksız çeklerde çek sahibine ödeyecekleri tutar, her bir çek yaprağı için 12 bin 650 liradan 16 bin 250 liraya yükseltildi.

Çekin üzerinde yazan tutar bunun altındaysa, bankalar çek tutarı kadarda ödeme yapacaklar. Eğer tutar 16 bin 250 liranın üzerindeyse bankalar, 16 bin 250 lirasını ödeyecek.

Öte yandan tebliğ yayımlanmadan önceki tebliğlere göre bastırılan çeklerdin karşılıksız çıkması halinde ise bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar her bir çek yaprağı için 11 bin 120 liradan, 14 bin 200 liraya çıkarıldı.