Karşılıksız çeklerin tutarı 7 ayda artış gösterdi

TBB Risk Merkezi verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 26 bin 768 keşidecinin düzenlediği 190 bin 699 çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerden 11 bin 994 keşideciye ait 25 bin 552 adet ve toplam 22,4 milyar TL tutarındaki çek daha sonra ödendi.

Bankalara ibraz edilen çeklerin tutarı 6,4 trilyon TL'yi aştı

Ocak-temmuz döneminde bankalara ibraz edilen 500 bin keşideciye ait 8,5 milyon adet çekin toplam tutarı 6 trilyon 422 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre keşideci sayısı yüzde 3,2, çek adedi yüzde 6 azalırken, çek tutarı yüzde 19 arttı. Temmuz ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı adet bazında yüzde 2,7, tutar bazında ise yüzde 3,4 oldu.