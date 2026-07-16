Karşılıksız çıkan çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin haziran ayı çek bilgileri raporuna göre, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı 7,2 milyon adede ulaştı. Bu çekler 481 bin keşideciye ait olup toplam tutarı 5.376 milyar TL oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre keşideci sayısı yüzde 3,6, çek adedi ise yüzde 6 azalırken, çek tutarı yüzde 19 arttı.

Aynı dönemde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan çek sayısı 156.794 adet olarak kaydedildi. Bu çekler 23.551 keşideciye ait olup toplam tutarı 162 milyar TL'ye ulaştı. Karşılıksız işlemi yapılan çekler arasından 9.987 keşideciye ait 20.365 adet çek, toplam 18 milyar TL tutarında olmak üzere daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı da bir önceki yıla göre yükseldi. Haziran ayında bu oran tutar bazında yüzde 3,2, adet bazında ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Haziran döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.