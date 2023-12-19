Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bankalara, Ocak-Kasım 2023’de ibraz edilen 548 bin keşideciye ait 16 milyon adet çekin toplam tutarı 4.150 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 1,8, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 9, çek tutarı ise yüzde 75 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 15 bin keşideciye ait 136 bin adet çekin toplam tutarı 51 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 9.805 keşideciye ait toplam 8,9 milyar TL tutarındaki 26,7 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Kasım ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,4 ve adet olarak yüzde 0,9 oldu.

2023 yılı Ocak - Kasım döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya oldu."