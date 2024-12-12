Bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 3 arttı. İbraz edilen çek adedi yüzde 5 azalırken, çek tutarı ise yüzde 65 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 25 bin keşideciye ait 240 bin adet çekin toplam tutarı 154 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 16 bin keşideciye ait toplam 26,3 milyar TL tutarındaki 45 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı.

Kasım ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,2 ve adet olarak yüzde 1,6 oldu.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.