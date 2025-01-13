Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı. Aralık ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,3 ve adet olarak yüzde 1,7 oldu.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Bankalara, 2024 yılının Ocak-Aralık döneminde ibraz edilen 582 bin keşideciye ait 17,2 milyon adet çekin toplam tutarı 7.881 milyar TL oldu

Bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 4 arttı. İbraz edilen çek adedi yüzde 1, çek tutarı ise yüzde 72 arttı.