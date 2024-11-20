Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bine yükseldi

Özellikle şehir merkezinde otopark alanlarının yetersizliği ve işyeri sahiplerinin caddeleri duba ve kendilerine ait malzmeler koyarak araçların park edilmesine izin vermemesi araç sahiplerini zor durumda bırakıyor. Çoğu sürücü ise araçlarını yol kenarına 2’inci sıraya ya da kaldırıma park etmek zorunda kalıyor. Bu durum, hem trafik akışını olumsuz etkiliyor hem de yayalar için tehlike oluşturuyor.

Karslı vatandaşlar, yetkililerden park sorununa kalıcı çözümler bekliyor. Kentte daha fazla otopark alanı oluşturulması ve mevcut park alanlarının düzenlenmesi taleplerin başında geliyor.

“Kars halkı çözüm bekliyor”

İşyeri sahiplerinin cadde ve sokakları parsellediğini ifade eden Ayşe Yıldırım, işyerlerinin önüne koyulan duba ve buna benzer malzemelerden dolayı araçlarını park edemediklerini, işyeri sahiplerinin ise işyerlerinin önlerine malzeme koyarak vatandaşların araçlarını park etmelerini izin vermediğini söyledi.

Ayşe Yıldırım, “Sabah işe gitmek için evimden çıkıyorum ama aracımı park edecek yer bulamıyorum. Hem zaman kaybediyoruz hem de gereksiz yere stres oluyoruz. Boş bulduğumuz caddelere araçlarımızı park edemiyoruz. İşyeri sahipleri hemen dışarı çıkarak, ‘bizim araç gelecek.’ ‘Yük indireceğim.’ Diyerek park yamamızı izin vermiyor. Yetkililerden park sorununa çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Artan araç sayısı ve beraberinde gelen sorunlar, sadece Kars’ta değil, Türkiye’nin birçok şehrinde de gündemde. Ancak Kars, bu konuda acil adımlar atılması gereken şehirlerin başında geliyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Kars’ta Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısının 50 bin 995’i buldu. Araç sayısının artması ise beraberinde de park sorununu getirdi.