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Kart aidatlarına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CİMER adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Kart aidatlarına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadan “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacıyla olduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “‘Kart aidat ve işlem ücreti iadesi’ verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.”

 

 