Kartalkaya'daki faciasının ardından yangın sigortalarında rekor artış yaşandı

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi, yangın sigortalarına yönelimi artırdı.

Yangın sigortası poliçelerinde rekor artış

Yaşanan trajedinin ardından yangın sigortası poliçelerinde yüzde 13,88 oranında artış oldu.

Sigorta sektörü, 2024 yılını prim üretiminde yüksek büyümeyle tamamlarken, bu yıl toplam prim üretiminin 1,2 trilyon liraya ulaşması bekleniyor.

Prim üretimi yüzde 72,5 arttı

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edindiği bilgiye göre, geçen yıl sektörün toplam prim üretimi yüzde 72,5 artarak 838,5 milyar lira seviyesine yükseldi. Sektörde toplam prim üretiminin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını ifade eden penetrasyon oranı hayat dışı branşlarda yüzde 1,63, hayat ve emeklilik tarafında ise yüzde 0,67 ile toplamda yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Sektörde prim üretimi, 2024 yılında hayat dışı branşında yüzde 72 artış göstererek 738,5 milyar liraya ulaşırken, hayat branşında ise önceki yıla göre yüzde 76,2 artışla 100 milyar liraya ulaştı.

Yangın ve doğal afetlerde 122,2 milyar lira prim üretildi

Sektörün toplam prim üretimi de yüzde 72,5 artarak 838,5 milyar lira seviyesine yükseldi. Özellikle hastalık-sağlık branşı yüzde 93’lük artışla 136,6 milyar lira, yangın ve doğal afetler branşı ise yüzde 87’lik artışla 122,2 milyar lira prim üreterek ön plana çıktı. Trafik sigortası branşı ise yüzde 69,5 artışla 182,1 milyar lira prim üretti.

Sağlık sigortasında sigortalılık oranı yüzde 10’da kaldı

2024'te trafiğe kayıtlı araçların yüzde 79,4’ü trafik poliçesine sahipken, yüzde 26,1’i kasko poliçesiyle korundu. Bu oran, 2023 yılında sırasıyla yüzde 80,1 ve yüzde 25 olarak kayıtlara geçmişti.

Bunun yanı sıra, nüfusun yüzde 25’i en az bir hayat sigortası poliçesine sahip olurken, sağlık sigortasında sigortalılık oranı yüzde 10’da kaldı.

Bolu'daki felaketin ardından yangın sigortalarında artış görüldü

Öte yandan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi, yangın sigortalarına yönelimi artırdı. Doğal afetlerin ve büyük felaketlerin sigortalılık bilincini doğrudan etkilediği bilinirken, bu olay sonrasında yangın sigortası poliçelerinde 21 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında yüzde 13,88 oranında artış yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Sigorta sektöründe, hasar ödemenin yanı sıra risklerin önlenmesi ve azaltılması yönünde de önemli adımlar atılıyor.

BES'te büyüme devam ediyor

Bunun yanında, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2024 yılında istikrarlı büyümesine devam ederken, katılımcı sayısı 2024 başına göre yüzde 9,8 artışla 9,5 milyon kişiyi aştı. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte toplam katılımcı sayısı ise yüzde 7 artışla 17 milyon barajını geçerek 17,1 milyon kişiye ulaştı.

Devlet katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2024'te yüzde 62,1 artarak 1 trilyon 140 milyar liraya yükselirken, devlet katkısı dahil OKS fon büyüklüğü 87,2 milyar liraya çıktı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise yüzde 62.2 oranında artarak 1 trilyon 227.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

BES'te ortalama katkı payı tutarı 2024 yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla bin 716 lira olurken, katılımcı başına ortalama fon büyüklüğü yüzde 48 artışla 119 bin lira seviyesine yükseldi.

18 yaş altında 2024'te katılımcı sayısında da yüzde 39,8 büyümeyle 1 milyon 420 bine ulaşılan BES'te, söz konusu dönemde sözleşme sayısı da yüzde 41,6 oranında büyümeyle 1 milyon 597 bine çıktı. 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğünde ise geçen yıl yüzde 175,7 oranında artışla devlet katkısı dahil 34,4 milyar liraya ulaşıldı.

2025'te prim üretiminde hedef 1,2 trilyon lira

Sigorta sektörünün 2025 yılında da büyümesini sürdürmesi beklenirken hayat ve hayat dışı sigortalar alanında toplam prim üretiminin 1,2 trilyon lira seviyesine ulaşması öngörülüyor. BES ve OKS toplam fon büyüklüğünün ise 2,2 trilyon liraya çıkması bekleniyor.

Devlet katkısından maksimum faydalanmak isteyen katılımcılar için 2025 yılı üst limiti 93 bin 619,80 lira olurken, bu katkıdan faydalanmak için 312 bin 66 lira katkı payı yatırılması gerekiyor.

Sisteme olan ilginin yüzde 30’luk devlet katkısı birlikte 2025 yılında da artarak devam etmesi bekleniyor.