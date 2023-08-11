Kartlı harcamalar 181,6 milyar TL ile rekor kırdı

4 Ağustos ile biten haftada; Kartlı ödeme hacimleri bir önceki haftaya göre %2,05 artış ile 181.5 milyar TL olarak gerçekleşti. "Market ve Alışveriş Merkezleri" 29.5 milyar TL ile en çok kartlı harcama yapılan sektör olarak ilk sırada yer almaya devam etti.

Bir sonraki en çok harcama yapılan sektör 15.8 milyar TL ile "Kamu/Vergi Ödemeleri" olurken, bu sektörü 12.2 milyar TL’lik harcama ile " Çeşitli Gıda" takip etti.

Geçen haftaya göre en çok kartlı harcama değişimi; %19,8 ile "Eğitim/Kırtasiye/Ofis Malzemeleri" sektöründe gerçekleşirken, "Hizmet Sektörleri" %17,2 ile bu artışı takip etti. "Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar" ise %22,9 oranı ile en yüksek azalış gerçekleşen sektör oldu.