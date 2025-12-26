Kartlı harcamalar 2 trilyon liraya yaklaştı: Vatandaş kredi kartına sarıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kasım 2025 verilerine göre, dijital ödeme sistemleri nakit ödemelerin önüne geçiyor.

Ocak-Kasım 2025 döneminde, alım gücündeki düşüş hanehalkı harcama tercihlerini kartlı ödemelere yöneltti.

2 trilyon liraya dayandı

Kredi kartı kullanımı giderek artarken, vatandaş artık nakit yerine kart tercih ediyor. Bir yandan da kartlı ödemeler kolay finansman olarak da görülüyor.

2025 yılı başında 1,32 trilyon lira olan yerli kredi kartı harcama hacmi, Kasım 2025’te yüzde 47 artışla 1,8 trilyon lirayı aştı.

Banka kartı kullanımı da yüzde 39,3 yükselişle 321,4 milyar liraya ulaştı.

İnternet alışverişinde rekor

En dikkat çekici büyüme, e-ticarette görüldü. İnternet üzerinden yapılan kartlı harcamalar, kasım ayında 710,7 milyar liraya çıktı.

Her 3 TL’lik harcamanın yaklaşık 1 lirası dijital kanallar üzerinden gerçekleştirildi

Kart sayılarında dikkat çeken artış

Kart sayıları yükselmeye devam ediyor:

Kredi kartları 11 ayda yüzde 9,3 artışla yılbaşında 130,1 milyondan 142 milyona, banka kartları da yüzde 10 artışla 195,6 milyondan 215,1 milyona çıktı.

Nakit avans kullanımı

Bankaların sıkılaştırma adımlarına rağmen, vatandaşın nakit ihtiyacını kredi kartları üzerinden karşılama eğilimi sürdü. Ocak ayında 68,4 milyar lira olan nakit avans kullanımı, Kasım ayında 77,2 milyar liraya yükselerek tüketicinin likidite arayışının sürdüğünü gösterdi.