Kartlı harcamalar hız kesmedi: Ağustosta 3 trilyon TL’ye yaklaştı

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Ağustos ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcamaların toplamı 2 trilyon 990,4 milyar liraya ulaştı. Kartlı ödeme hacmi yıllık bazda yüzde 39 artarken, gerçekleştirilen işlem sayısı 2 milyara yaklaştı.

Kredi kartlarıyla 2,5 trilyon liralık ödeme

Ağustos ayında kredi kartları üzerinden yapılan ödemelerin toplamı 2 trilyon 537 milyar liraya ulaştı. Böylece toplam kartlı harcamaların en büyük bölümünü kredi kartları oluşturdu.

Banka kartlarıyla 445,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirilirken, ön ödemeli kartlarda toplam ödeme tutarı 7,5 milyar lira oldu.

Kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerin toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 arttı. Ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen ödemelerde ise yüzde 43'lük düşüş görüldü.

Kartlı işlemler 2 milyara yaklaştı

Ağustosta kartlarla gerçekleştirilen toplam işlem sayısı yıllık bazda yüzde 11 artarak 1 milyar 991,8 milyona çıktı.

Bu işlemlerin 1 milyar 169,5 milyonu kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarında işlem sayısı 789,1 milyon olurken, ön ödemeli kartlarda 33,2 milyon işlem kaydedildi.

İnternetten kartlı ödemeler 923,9 milyar liraya çıktı

Kartlı ödemelerde internet üzerinden yapılan harcamalar da ağustosta yükselişini sürdürdü. İnternetten gerçekleştirilen kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 41 artarak 923,9 milyar liraya ulaştı.

İnternet üzerinden yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30'a yükseldi. Bu kanaldaki işlem sayısı da yüzde 13 artarak 255,8 milyona çıktı.

Temassız ödemelerde 1 trilyon lira aşıldı

Temassız kartlı ödemelerde de artış kaydedildi. Ağustosta temassız işlem sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek 1 milyar 335,7 milyona ulaştı.

Temassız işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 42 artışla 1 trilyon 39,9 milyar liraya çıktı. Mağaza içindeki kartlı ödemelerin yüzde 81'i temassız olarak gerçekleştirildi.

Türkiye'de kart sayısı 478 milyona ulaştı

Ağustos itibarıyla Türkiye'deki kredi kartı sayısı 153,4 milyon, banka kartı sayısı 224,5 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 100,1 milyon oldu.

Toplam kart sayısı böylece yıllık bazda yüzde 4 artarak 478 milyona yükseldi.

Kredi kartı sayısındaki yıllık artış yüzde 11 olarak kaydedilirken, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı. Ön ödemeli kartların sayısında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

Ağustos ayının kartlı ödeme verileri

Ağustosta toplam kartlı ödeme tutarı 2 trilyon 990,4 milyar TL’ye ulaştı ve yıllık bazda yüzde 39 arttı. Bu ödemelerin 2 trilyon 537 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 445,9 milyar TL’si banka kartlarıyla, 7,5 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Toplam işlem sayısı 1 milyar 991,8 milyona çıkarken, internetten yapılan ödemelerin tutarı 923,9 milyar TL’ye yükseldi ve yıllık yüzde 41 arttı. Temassız ödemelerin toplam tutarı 1 trilyon 39,9 milyar TL’ye, temassız işlem sayısı ise 1 milyar 335,7 milyona ulaştı. Mağaza içindeki kartlı ödemelerin yüzde 81’i temassız olarak gerçekleşti. Türkiye’deki toplam kart sayısı da 478 milyona ulaştı.