Kartlı harcamalarda dikkat çeken düşüş: Son iki yılın en yavaş artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Mart ayı başında yüzde 135'lik artış yaşanan kartlı harcamalarda 2 Ağustos haftasında yüzde 79,5 ile 2,5 yılın en düşük artışı görüldü.

TCMB verilerine göre dört haftalık ortalama harcamanın yıllık değişimi bireysel emeklilik sigortası (BES) ve vergi hariç 2022 yılı Nisan ayında yüzde 157,2 ile zirve yapmıştı.

Yüzde 26,5’e geriledi

Kredi kartı hacamalarına ilişkin TCMB Enflasyon Raporu'unda da "TL ticari kredilerdeki belirgin

yavaşlama ile temelde kredi kartı kaynaklı bireysel kredi büyümesindeki azalma neticesinde toplam kur etkisinden arındırılmış kredilerin 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme oranı 26 Temmuz itibarıyla yüzde 26,5’e gerilemiştir" ifadesine yer verildi.

Kredi kartı harcamalarının yılın ilk aylarında yükseliş göstermesinin ardından kartlı ödemelere önlem tartışmaları başlamıştı.

Bankacılar, tüketimin baskılanması için faizleri düşük kaldığı için halkın yöneldiği kartlı ödemelere ilişkin önlem alınması gerektiğini savunmuştu.

Başta perakendeciler olmak üzere halkın karşı çıktığı önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kurallara uyması gerektiği belirterek, "Yani limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Bu konulara bakacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" görüşünü dile getirmişti.