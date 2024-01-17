Kartlı ödemeler aralıkta yüzde 7 arttı

Genel kartlı ödeme endeksi 2023 yılı Aralık ayında da artarak yılın son üç ayındaki yukarı yönlü seyrini korudu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan "Kartlı Ödemeler Endeksi" Aralık ayı verileri yayımlandı.

Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7 artışla 301,6 puandan 322,8 puana çıktı. Endeks, önceki yılın aynı ayındaki 246,3 puana göre ise yüzde 31,1 arttı.

Ödeme endeksi yurt içinde faaliyet gösteren kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart çıkaran kuruluşların kartlarıyla yapılan ödeme tutarlarındaki hareketliliği gösteriyor.

Nominal bazlı olarak hesapanan genel kartlı ödeme endeksinde de artış devam etti. Endeks bir önceki aya göre yüzde 10,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116 yükseldi ve 2314,0 puan oldu.

Hanehalkı kartlı ödeme endeksinde de yükseliş sürdü

BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi reel olarak Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 8,7 artışla 285,1 değerini aldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,8 yukarı geldi.

Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi aylık yüzde 11,8, yıllık yüzde 122,1 artışla 2043,8,3 puan oldu.