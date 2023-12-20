Kartlı ödemeler kasım ayında arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan "Kartlı Ödemeler Endeksi" Kasım ayı verileri yayımlandı.

Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi geçen ay yüzde 2,8 artışla 293,4 puandan 301,6 puana çıktı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,6 arttı.

Ödeme endeksi yurt içinde faaliyet gösteren kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart çıkaran kuruluşların kartlarıyla yapılan ödeme tutarlarındaki hareketliliği gösteriyor.

Nominal bazlı olarak hesapanan genel kartlı ödeme endeksi ise artış devam etti. Endeks bir önceki aya göre yüzde 6,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,5 yükseldi ve 2100,3 puan oldu.

Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi de Yükseldi

BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi reel olarak Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artışla 262,4 değerini aldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,3 yukarı geldi.

Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 119,0 artışla 1758,3 puan oldu.