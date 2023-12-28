Kartlı ödemeler kasımda yüzde 116 arttı

Bankacılık Kart Merkezi (BTM) 2023 yılı Kasım ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile bu yılın kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar TL oldu.

Verilere göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 115,8 milyon, banka kartı sayısı 188,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 88,0 milyon adet oldu.

2022 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 391,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kartlı ödemelerin 733,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 138,0 milyar TL’sinde banka kartları, 16,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 82 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 123 oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 776,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 520,9 milyon adedinde banka kartları, 103,2 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 17 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 oldu.