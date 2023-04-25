Kartlı ödemeler yüzde 117 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin istatistikleri yayınladı. Buna göre, mart sonunda Türkiye'deki toplam kart sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 354,4 milyona ulaştı. Kredi kartı sayısı yüzde 18 artışla 104,1 milyona, banka kartı yüzde 13 yükselişle 174,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 27 artışla 75,9 milyona ulaştı.

Geçen ay kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523,2 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 416,8 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 97,9 milyar TL'si banka kartlarıyla, 8,5 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 114, banka kartlarında yüzde 132, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 113 olarak gerçekleşti.

En fazla artış dernek/sosyal hizmetler sektöründe

Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme depremin etkisiyle ve yüzde 191 artışla "dernek/sosyal hizmetler" sektöründe gerçekleşti. Söz konusu tutar 2,2 milyar TL oldu.

Artış oranı "araç kiralama-satış/servis/yedek parça" sektöründe yüzde 188 (23,2 milyar TL), "sigortada" yüzde 184 (22,8 milyar TL), "eğitim/kırtasiye/ofis malzemelerinde" yüzde 154 (11,8 milyar TL), "elektrik-elektronik eşya, bilgisayar" sektöründe ise yüzde 149 artış (41,5 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Her 3 mağaza içi ödemeden 2'si temassız gerçekleşti

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye çıkartılmış, bu tutarın üzerindeki işlemler temassız ve şifreli olarak yapılabiliyordu. Kullanıcılar, uygulama sayesinde artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeye başladı.

Geçen ay temassız ödeme adedi 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 662 milyona ulaştı. Martta mağaza içi yapılan kartlı ödemelerin yüzde 70'inin, yani her 3 ödemeden 2'sinin temassız yapıldığı görüldü. Günlük temassız ödeme adedi ise 21 milyonu geçti.

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağladı. İş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, her 5 terminalden 4'ünde temassız ödeme yapılabiliyor.