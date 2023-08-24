Kartlı ödemeler yüzde 138 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2023 yılı Temmuz ayı verileri açıklandı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 752,5 milyar TL oldu.

Toplam kart sayısı 371,9 milyon adede yükselirken, kartlar ile yapılan işlem adeti 1,4 milyar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 109,8 milyon, banka kartı sayısı 181,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 81 milyon adet oldu.

2022 yılının Temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19’luk, banka kartı adedinde yüzde 14’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 371,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 752,5 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 618,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 122,1 milyar TL’sinde banka kartları, 12 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 149, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 96 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 105 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 787 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 516 milyon adedinde banka kartları, 84 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 30 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 27 oldu."