Kartlı ödemelerde yıllık yüzde 37 artış: 3 trilyon TL'ye yaklaştı

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Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kartlı ödeme işlem adedi ise yüzde 11 artışla 1 milyar 998 milyon adet oldu.

Temmuz itibarıyla kredi kartı sayısı yıllık yüzde 11 artarak 151,7 milyon, banka kartı sayısı yüzde 4 artarak 223,2 milyon adet oldu. Ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 3 düşüşle 101,3 milyona geriledi. Toplam kart sayısı yüzde 4 artarak 476,2 milyon adede çıktı.

Kredi kartıyla 2,54 trilyon TL ödeme yapıldı

Temmuz ayında kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 2 trilyon 541,8 milyar TL'ye yükseldi.

Banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 39 artışla 425,8 milyar TL olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 43 azalarak 7,3 milyar TL'ye geriledi.

Kredi kartlarıyla yapılan ödeme adedi yüzde 12 artarak 1 milyar 181,3 milyon, banka kartlarıyla yapılan ödeme adedi yüzde 12 artışla 783,5 milyon oldu. Ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen işlem adedi ise yüzde 35 düşüşle 33,2 milyona indi.

İnternetten ödemeler 908,9 milyar TL'ye çıktı

İnternetten yapılan kartlı ödeme tutarı temmuzda yıllık bazda yüzde 34 artarak 908,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 31 seviyesindeydi.

İnternetten kartlı ödeme adedi de yüzde 11 artarak 258,7 milyon adede çıktı. Bu işlemlerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 13 seviyesinde kaldı.

Temassız ödeme tutarı yüzde 44 arttı

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyon adede ulaştı.

Temassız ödeme tutarı ise yüzde 44 artışla 1 trilyon 15,3 milyar TL oldu. Mağaza içi kartlı ödemelerde temassız işlemlerin payı yüzde 80 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi.