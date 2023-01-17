Karton ambalaj sektörü hedefine ABD pazarını koydu

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Avrupa’da ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye karton ambalaj sektörü, yaptığı yatırımlarla global ölçekte etkinliğini artırıyor. Dünyada yaklaşık 330 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan sektör, 2024 yılına kadar 1 trilyon doları geçecek olan küresel ambalaj pazarındaki payını yüzde 35’e çıkararak 365 milyar dolarlık bir büyüklüğe dönüşecek. Türkiye kağıt karton ambalaj sektörü ise global pazarın büyümesinden önemli bir pay almaya ve ihracat pazarları ile büyümesini sürdürülebilir kılmaya devam ediyor. 2022 yılında kağıt ve kağıt ürünleri sektörü yüzde 33 artış kaydederek 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, kağıt karton ambalaj ihracatı da yüzde 14,3 artarak 1,2 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Karton ambalaj sektörü ise 2022 yılında ihracatını yüzde 38 artırarak 250 milyon dolara çıkardı.

“Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da öne çıktık”

2021 yılına göre geçen yıl karton ambalaj ihracatında yüzde 38’lik bir artış olduğuna dikkat çeken Karton Ambalaj Sanayicileri (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Geçtiğimiz yıl Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimle birlikte ihracat pazarında biraz daha öne çıktık. Gelen yoğun talepleri hızlıca karşıladık. Ürünümüzün değeri 2022 yılında kilogram başına yüzde 10’luk artışla 3.72 dolar seviyelerine geldi” şeklinde konuştu. Bu yıl küresel ekonomideki küçülme beklendiğini ve zorluklar olacağını öngördüklerini söyleyen Duran, “Krizleri en az hasarla atlatmak için emin ve dikkatli adımlar atarak 2023’te tüm pazarlarımızda başarılı sonuçlar almayı, istikrarı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

UR-GE kapsamında 20 firma ile ABD’ye çıkarma

ABD'nin Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden karton ambalaj alımını düşürmesi üzerine harekete geçtiklerini belirten Duran, geliştirdikleri UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kapsamında 20 üretici firma ile ABD pazarına açılacaklarını, 5 yıl içerisinde de 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Sektörün dış pazarlardaki etkisini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Duran, “Şu an tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de talepler düşük seyrediyor. Yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi olayların yanı sıra yakın zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile geliştirilen pozitif ilişkiler de sektörümüze olumlu yansıyor” diye konuştu. Bu ülkelerden gelen yoğun talepler olduğunu ve üreticilerin talebi en hızlı şekilde karşılamaya gayret ettiğini aktaran Duran, “Bununla birlikte ABD pazarına yapacağımız çıkarma ile 5 yılda 500 milyon dolarlık bir hedefimiz var. ABD’nin Uzak Doğu ve Çin’den ürün tedarik etmeyi bırakması büyük bir avantaj, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek pazardaki gücümüzü artırmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Şu an dünyada sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların trend haline geldiğini de belirten Duran, “Tüketiciler artık markalardan doğaya zarar vermeyen hizmetler istiyorlar. Bizim ürünlerimiz yapı itibarıyla zaten çevreci. Ancak karton ambalajın yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması için de Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Geri dönüşüm kararı sonrası belki tamamen selüloza yöneliriz”

Türkiye’nin geri dönüşümlük kartonda kendine yetebilir vaziyette olduğunu dile getiren Duran, Avrupa’nın geri dönüşümün dışarı çıkarılmasında ileriye dönük kısıtlama kararının değişebilme ihtimali olabileceğini ifade etti. Duran, Avrupa’nın da bu kararı sonrası sektörün belki tamamen selüloz tarafına yönelebileceğini kaydetti. Selüloz özelinde de önemli yatırımların planlandığını söyleyen Duran, seçimler sonrası durumun daha da netleşeceğini bildirdi.