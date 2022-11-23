Karton ambalajcılardan ABD çıkarması

Türkiye karton ambalaj sektörü iç piyasada talebi karşılamayı sürdürürken dış piyasada etkinliğini de artırmaya çalışıyor. Hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren karton ambalaj sektörü ABD’ye yapacağı çıkarma ile ihracat rakamlarını artırmayı hedefliyor.

Sektör olarak ABD’ye yapacakları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle dünyada karton ambalaj tüketimi devamlı olarak artıyor. Karton ambalaj sanayicileri olarak bizde ihracat yapabileceğimiz pazarları hedefimiz haline getiriyoruz. ABD dünyanın en önemli pazarlarından birisi. KASAD olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Ur-Ge projesi ile bu pazarda faaliyetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Ur-Ge proje grubu ile ABD’de pazar payını daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirten Duran, “ABD ihracatımızda karton ambalaj ve kağıt ürünlerinde son 3 yıldır çift haneli büyüme var. 2021 - 2022 ihracat farkımızda yüzde 15’lik bir artış yaşadık. Proje kapsamında çoğu KASAD üyesi olmak üzere 20 firmamızı bir araya getirdik. KASAD öncülüğünde şirketlerimizle ABD pazarına çıkarma yapacağız. Tüm stratejimizi ABD’ye ihracatımız artırıp, kalıcı olma yönünde yapıyoruz. ABD pazarında oluşan bu boşluğu doldurarak, gelecek 5 yılda 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Yüksek potansiyeli ile vazgeçilmez bir ülke”

İhracat pazarında değişen taleplere göre hızlı aksiyonlar alan Türkiye karton ambalaj sektörünün ABD’de pazar payını büyütmeyi hedeflediğini belirten Duran, “ABD, uzun yıllardır Uzak Doğu’dan özellikle Çin’den karton ambalaj tedarik ederken son yıllarda iki ülke arasında diyalogların bozulmasıyla birlikte ticaret rotasını alternatif ülkelere yönlendirdi. Üretim ve ihracatını sürekli geliştiren sektörümüz Ur-Ge projesi ile ABD’ye yapacağı çıkarma ile Çin’in boşluğunu doldurmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sektörün en önemli ihracat pazarlarının AB başta olmak üzere Kuzey Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu olduğunu kaydeden Duran, bu pazarlarda başarılı bir şekilde yer alırken ihracatta rakamlarını artırabilmek ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için yeni pazarlara yöneldiklerini söyledi.

ABD’nin dünyanın en önemli pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Duran, özellikle son yıllarda Çin ile diyaloglarının bozulmasıyla birlikte ticarette alternatif ülkelere yönelmeye başladıklarını aktardı.

Bu durumda da öne çıkan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Duran, “ABD’de ciddi bir potansiyel var ve artık uygun şartlar oluşmaya başladı, bu sebeple bölgeye çıkarma yapmayı planlıyoruz. Ur-Ge girişimimiz çok önemli, 20 firmayı bir araya getirmemiz de sektörümüz açısından büyük bir güç ve kazanım. Öncelikli pazarımız ABD olmak üzere bundan sonra her pazarı hedefleyerek şirketlerimizin daha çok ülkeye ulaşmasını sağlamak için çalışacağız.” dedi.

Hedef, 5 yılda 500 milyon dolarlık ihracat

Karton ambalaj sektörünün ABD’ye olan ihracatını son yıllarda katlayarak artırdığına dikkat çeken Duran, “Son yılların 9 aylık periyotlarına bakıldığında; 2019 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 15 milyon dolar olan ihracat rakamı, 2020’de 30 milyon dolara çıkarken 2021’de 42 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 9 ayında 48 milyon dolar ihracat gerçekleşirken sektörümüz yılı 70 milyon dolar ihracat ile tamamlamayı hedefliyor.” açıklamasını yaptı.

ABD’ye yaptıkları ihracatı, gelecek 5 yıl içinde 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Duran, devamında şunları kaydetti: “Turkish Carton Packaging Ur-Ge projesi kapsamında karton ambalaj sektöründen farklı ölçeklerdeki 20 firmamızın mevcut ortak eksiklerini 3 yıl boyunca Ticaret Bakanlığı desteği ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği prefinansmanıyla gidererek yurt dışı pazarlarında rekabet güçlerini artıracak eğitim, danışmanlık, pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine destek olacağız. Proje kapsamında firmalarımızın hedef pazarlarda görünürlüğünü artırarak sağlayacağımız koordinasyonla birlikte gerek bürokratik gerek organizasyonel süreçlerde vakit kaybının önüne geçerek ihracat süreçlerimize verim ve hız kazandıracağız.”