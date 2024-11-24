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Kasaplardan 'kırmızı et' uyarısı! Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı

Kırmızı et fiyatlarındaki tutarsızlık, kasaplar ile zincir marketler arasında belirginleşiyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, vatandaşların ithal et ile yerli et arasındaki farkı daha iyi anlayabilmesi için zincir marketlerden ürün etiketlerinde açıklama yapmalarını talep etti.

Haber Merkezi
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Kasaplardan 'kırmızı et' uyarısı! Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
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Kırmızı et fiyatları, kasaplar arasında ve semtlere göre değişiklik göstermeye devam ediyor. Son bir haftada kuzu etinin fiyatı yaklaşık 60 TL arttı. Kasaplar, Ramazan ayına kadar et fiyatlarının daha da yükselme ihtimaline karşı uyarılarda bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre; kuzu kıymanın fiyatı 1180, kuşbaşının ise 1150 lirayı buldu. Kasap reyonlarında etiketi değişen bu kez kuzu eti oldu, fiyatlar zamlandı.

"Çok fazla bir yükseliş oldu"

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi "Son bir hafta içerisinde bölgelere göre değişmek kaydı şartıyla 30 lira ile 60 lira arasında bir değişiklik oldu. Kasım ayının başında başlar, aralığın sonuna kadar bir dönemimiz var bizim; kuzunun azaldığı bir dönemdir bu, her sene yaşadığımız bir dönem. Yalnız bu sefer işte çok fazla bir yükseliş oldu" ifadelerini kullandı.

Dana etinde ise kilo bazında fiyat artışı daha düşük ancak Ramazan ayına doğru dana eti de yüksek zam görebilir. Kasaplarda dana kıymanın kilosu 630 liradan, kuşbaşı ise 680 liradan başlıyor. Marketlerde satılan dana eti ise yaklaşık 3'te 1 oranında daha ucuz.

"20-25 lira civarında bir fark oldu"

Tüfekçi "Danada fazla bir farkımız olmadı. Bir 15 gün içerisinde 20 liranın 25 liranın civarında bir fark oldu. Et ve Süt Kurumu yurt dışından ithal etmiş olduğu etleri zincir marketlere, et sanayicilerine ve yemek sanayicilere veriyor. Bizler kasaplar olarak meslektaşlarım yerli dana ve sığır kullandıkları için 200-220 lira gibi bir arada kemiksiz yaptığımız zaman bir farkımız var.

Zincir marketlerin ürünlerimiz ithaldir diye ibare koymasını özellikle istiyorum, vatandaş bilerek alsın" şeklinde konuştu. 

Kasaplar zincir marketlerle aralarında oluşan fiyat farkı nedeniyle yüzde 40'tan fazla iş kaybı yaşadıklarına da dikkat çekiyor.

 

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