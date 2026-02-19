Kaşar pahalı geldi, beyaz peynir öne çıktı

VEYSEL AĞDAR

İstanbul’da Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen Eminönü ve çevresinde bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle Eminönü’nde sönük geçen ramazan alışverişi bu yıl mevsim şartlarının üzerinde seyretmesiyle bir kıpırdanma yaşasa da esnafın beklentisini karşılamadı. Piyasanın canlanması için geçen haftaya göre fiyatlarda yüzde 10 ila 20 arasında indirime gidildi, iftariyelik fiyatları 300 lira ila 600 lira arasında etiketlendi. Haftanın ilk 2 gününde beklediği yoğunluğu bulamayan esnafın umudu bu hafta sonuna kalırken iftariyelikler arasında en pahalısı ise pastırma. Kalitesine göre kilosu 2 bin 750-3 bin 650 lira arasında değişen pastırmanın 1 dilimi 45-65 liraya geliyor.

Alım miktarı yarıya düştü

Artan fiyatlar nedeniyle tüketicinin daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğini ifade eden Eminönü esnafı, satışların tamamen durmadığını ancak tüketimde bir “kırılganlık” yaşandığını vurguladılar. “Eskiden para vardı ürün yoktu. Şimdi ürün var ama alıcı bulmak zor” diyerek piyasadaki durgunluğa dikkat çeken Eminönü esnafı, artan fiyatlar nedeniyle tüketicinin daha temkinli davrandığını, önceki yıllarda kilo ile yapılan alışverişlerin son iki yılda yarım kiloya, 250 grama kadar gerilediğini söylediler. Geçen yıl 200 ila 600 lira arasında satılan hurmanın kilogram fiyatı bu yıl 400 ila 980 lira. Eminönü’nde Medine hurması 400-980 lira, Kudüs hurması 550-700 lira, Mısır hurması 490 lira, dalında taze hurma ise 200-350 lira arasında satılıyor.

Beyaz peynire rağbet arttı

Şarküteri ürünlerinde de durum aynı ancak esnafa göre bir tek değişiklik var. O da tüketicinin peynir tercihi. Eminönü esnafı geçen yıl kaşar peynirine ilgi daha yüksekken, bu yıl beyaz peynirin öne çıktığını belirtiyor. Eminönü’nde beyaz peynirin kilogram fiyatı ortalama 380 liradan, kaşar peyniri de 550 ila 700 liradan satılıyor. Eminönü esnafına göre, iki peynir arasında açılan fiyat makası tüketiciyi daha uygun fiyatlı ürünlere yönlendirdi. Geçen yıl kilosu 340 lira olan Kars kaşarı bu yıl 470-530 liradan, 380 lira olan Trakya kaşarı 540-580 liradan, 230 lira olan Afyon köy peyniri 310-340 liradan satılıyor. Geçen yıl 315 lira civarında olan beyaz peynirin kilosu 395 lira. En uygun fiyatlı ürünler arasında ise kilosu 150 lira olan kırık (parça) beyaz peynir yer alıyor. Zeytinin kilosu ise 250 ila 600 lira arasında satılıyor. Bu yıl ramazan iftariyelikleri arasında en pahalısı yine pastırma oldu. Kilosu 2 bin 750 lira ile 3 bin 650 lira arasında satılan pastırmanın bir dilimi neredeyse 65 lirayı buluyor. Geçen yıl pastırmanın kilosu 1750 liradan satılıyordu.