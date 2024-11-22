Kasesi 1000 TL'lik çorba sosyal medyada gündem oldu! Bakanlık inceleme başlattı

Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da satılan çorba gündem oldu. Bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Geçen sezon 500 TL’den satılan çorbanın bu sezonda 1000 TL’den satılmasının ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmede Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

Kasesi 1000 TL'den satılacak çorba nedeniyle 1 milyon TL'ye kadar ceza

İşletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.

Ayrıca işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edildi. Söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz… https://t.co/4GJPjvQo7E — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) November 21, 2024

1000 TL'ye satılan çorbanın içinde ne var?

Geçen sezon sosyal medyada gündem olan çorba ise kurutulmuş 3 çeşit dağ mantarı, ceviz, fesleğen ve dereotu ile hazırlanıp, kıtır ekmekle servisi yapılıyor.