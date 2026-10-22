KASİAD Başkanı İsmail Dinçer: Sanayimizin rekabet gücünü korumak önceliğimiz olmalı

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Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD), bu yıl beşincisini düzenlediği KASİAD Ödülleri'nde iş dünyası ile sanat, spor, akademi ve kültür dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. 20 Ekim 2026 tarihinde Grand Flora'da gerçekleştirilen törende konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, Kahramanmaraş'ın ekonomik potansiyeline, sanayisinin geleceğine ve sürdürülebilir kalkınma için atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Dinçer: Kahramanmaraş sanayisinin rekabet gücünü korumalıyız

Kahramanmaraş'ın üretim, ihracat ve istihdam kapasitesiyle Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirten Dinçer, bu gücün korunmasının ve geliştirilmesinin şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dinçer, “Kahramanmaraş, güçlü üretim kültürü ve sanayi birikimiyle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bu birikimin devamlılığını sağlamak, işletmelerimizin rekabet gücünü korumak ve üretimi desteklemek hepimizin ortak önceliği olmalı. Bir fabrikanın değeri sadece üretim kapasitesiyle ölçülemez. O fabrika aynı zamanda yetişmiş insan kaynağı, istihdam ve yıllar içinde kazanılmış büyük bir tecrübe demektir. Bu değerleri koruyarak geleceğe taşımamız gerekiyor” dedi.

“Ekonomik gelişimi yaşam kalitesiyle desteklemeliyiz”

Kahramanmaraş'ın ekonomik potansiyelinin sosyal ve kültürel gelişimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, güçlü bir sanayi şehri olmanın sadece üretim ve ihracat rakamlarıyla sınırlı olmadığını ifade etti.

Dinçer, “Kahramanmaraş olarak üretiyoruz, ihracat yapıyoruz, istihdam sağlıyoruz. Ancak hedefimiz bununla sınırlı olmamalı. Üretimde elde ettiğimiz başarıyı yaşam kalitesine de yansıtabilmeliyiz. Ekonomik kalkınmayı sosyal ve kültürel gelişimden ayrı düşünemeyiz. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar her alanda gelişen bir Kahramanmaraş, sanayimizin geleceğini de güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Gençler geleceğini sanayide görmüyor

Sanayinin sürdürülebilir büyümesi açısından gençlerin üretim süreçlerine katılımının önemine dikkat çeken Dinçer, yeni kuşakların sanayiyi bir kariyer alanı olarak tercih etmesinin sektörün geleceği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Dinçer, “Bugün sanayimizin en önemli gündemlerinden biri, gençlerin geleceklerini sanayide görmemesi. Yeni kuşakların iş hayatından beklentileri değişiyor. Biz sanayicilere düşen görev, bu beklentilere uygun çalışma ortamları oluşturmak, gençlere mesleki gelişim ve kariyer fırsatları sunmak. Sanayiyi yalnızca üretim yapılan bir alan olarak değil, gençlerin kendilerini geliştirebildiği ve geleceklerini inşa edebildiği bir sektör haline getirmeliyiz” dedi.

“Kahramanmaraş'ın geleceğinde iş dünyasına önemli sorumluluklar düşüyor”

KASİAD'ın 1998 yılından bu yana Kahramanmaraş iş dünyasını temsil etmek ve şehrin gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Dinçer, ekonomik ve sosyal gelişimin ortak bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirtti.

Dinçer, “Kahramanmaraş'ın geleceğini kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, iş dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte şekillendirebiliriz. Hepimizin bu süreçte üstlenebileceği önemli sorumluluklar var. KASİAD olarak biz de şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmaya, üretimi ve başarıyı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KASİAD Ödülleri beşinci kez sahiplerini buldu

Kahramanmaraş'ın ekonomik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan başarıların da önem taşıdığını vurgulayan KASİAD, bu yıl beşincisini düzenlediği ödül töreninde farklı alanlarda değer üreten isimleri onurlandırdı. SG Pamuk ana sponsorluğunda, Ece Erken'in sunuculuğunda Grand Flora'da gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu.

Gecede Yılın Turizm Elçisi Ödülü Veysel Gülmez'e, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü Melek Çocuklar ve Aileleri Yaşam Derneği Başkanı Özlem Çakmak'a, Yılın E-Tanıtımı Ödülü Uçan Püsük Instagram hesabıyla Tamer Çabuk'a, Yılın Sanatçısı Ödülü Zekâi Bilgen'e ve Yılın Akademisyeni Ödülü Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'ye verildi.

Yılın Yaşayan Değeri Ödülü Mustafa Okumuş'a, Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülü Derya Kılınç Koca ve Esra Çetin'e, Yılın Yerel İnovatif Ürünü Ödülü Leodercraft markasıyla Habibe Özdemir'e, Yılın Sporcusu Ödülü judoda dünya şampiyonluğu elde eden Zeynep Sude Bilginer'e, Yılın Gastronomi Elçisi Ödülü Duygu Şan ve Rukiye Cindo Demir'e, Yılın Edebiyatçısı Ödülü ise Prof. Dr. Selim Somuncu'ya takdim edildi.

Gecede ayrıca, Ahır Dağı'na 40 bin metrekarelik Türk bayrağının işlenmesine öncülük eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'a KASİAD Özel Ödülü, KASİAD Genel Sekreteri Ahmet Görgülü'ye ise KASİAD Onur Ödülü verildi.