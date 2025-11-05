EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi

Kahramanmaraş 2. Ekonomi Zirvesi, 6 Kasım’da Ramada Otel’de yapılacak.

4 panel olarak düzenlenecek zirve de, Küresel & Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi, Finansmana Erişim Sorunları Ve Olası Çözümler, Ortadoğu’da Yeni Ticaret Yolları: Mısır Ve Suriye’ye Yakın Bakış ve Kahramanmaraş Perspektifinden Konjonktürel Sohbetler bölümleri yer alacak.