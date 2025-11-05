  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi
Takip Et

EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) ile EKONOMİ gazetesi işbirliği ile düzenlenecek olan Kahramanmaraş 2. Ekonomi Zirvesi, 6 Kasım da Ramada Otel'de gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EKONOMİ gazetesi ve KASİAD’tan 2. Ekonomi Zirvesi
Takip Et

Kahramanmaraş 2. Ekonomi Zirvesi, 6 Kasım’da Ramada Otel’de yapılacak.

4 panel olarak düzenlenecek zirve de, Küresel & Bölgesel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi, Finansmana Erişim Sorunları Ve Olası Çözümler, Ortadoğu’da Yeni Ticaret Yolları: Mısır Ve Suriye’ye Yakın Bakış ve Kahramanmaraş Perspektifinden Konjonktürel Sohbetler bölümleri yer alacak.

Savunma sanayinin devleri Konya’da buluştuSavunma sanayinin devleri Konya’da buluştuŞehirler
Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındıOrdu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındıEkonomi

 

Ekonomi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
Toyota’nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Toyota’nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmek
Fındık üreticilerinden Ferrero'ya manipülasyon tepkisi: Amaç üreticiyi panikletmek
Avukat danışma ücretleri 2026 | Zamlı güncel avukatlık ücretleri ne kadar oldu?
Avukatlık danışma ücretleri zamlandı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı
Ordu’da fındık bahçelerinde kuraklığa karşı damla sulama sistemi devreye alındı