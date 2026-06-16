KASİDEF, Kayseri’deki etkinliğini güçlendirecek

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri’de 1994 yılından bu yana Sivaslılar Derneği var. (KASİDEF) ise 2016 yılında kuruldu. İsmail Tamer’in kurucu başkan olduğu federasyona, iki dönemdir ise İsa Gün başkanlık ediyor. Federasyona bağlı 25 dernek var. Derneklerin bünyesinde ise yaklaşık 20 bin civarında üye bulunuyor.

Kayseri’de TÜİK kayıtlarına göre ise 108 binden fazla Sivaslı yaşıyor. İkamet kaydı olmayanlarla birlikte Kayseri’de yaşayan Sivaslı sayısının çok daha yüksek olduğunu söyleyen KASİDEF Başkanı İsa Gün, “Doğduğumuz şehre vefa, doyduğumuz şehre minnetle” parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, iki komşu şehrin kardeşliği ve işbirliklerini geliştirmek, Kayseri’de yaşayan Sivaslılara dayanışma ve birliktelik ruhunu yaşatmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını ve sürecin coşkuyla tamamlandığını belirterek katılımcılara teşekkür eden İsa Gün, “Bundan sonraki süreçte de hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için federasyonumuzu güçlendireceğiz” diye konuştu. Spor, sanat, kültür, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleriyle Kayseri’deki Sivaslılara hizmet verdiklerini aktaran İsa Gün, yeni hedeflerinin ise genel merkez binasının tadilatı olacağını söyledi. Genel merkez tadilatı sonrası açılış gerçekleştireceklerini de belirten Gün, gençlik çalışmalarına da ağırlık vereceklerini kaydetti.