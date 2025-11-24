Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentileri netleşirken, gözler memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranını belirleyecek kritik verilere çevrildi. Yıl sonu enflasyon farkını ortaya çıkaracak Kasım ve Aralık sonuçları, maaş artışlarında belirleyici olacağı için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kamuoyunun merak ettiği en önemli soru, TÜİK’in açıklayacağı Kasım enflasyonunun ne olacağı ve 2025 enflasyon verilerinin hangi tarihte duyurulacağı oluyor. Peki Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? 2025 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

2025 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK, enflasyon datalarını her ay olduğu gibi 3 Aralık 2025 Çarşamba günü duyuracak. Duyurulacak rakamlar, kira artış oranından memur ve emekli maaş zammına kadar pek çok kalemde direkt olarak belirleyici olacak.

Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, Kasım ayına ilişkin beklentilerde yukarı yönlü bir revizyon olduğunu gösterdi. Buna göre:

Kasım ayı TÜFE artış beklentisi: %1,55 → %1,59

Yıl sonu TÜFE beklentisi: %31,77 → %32,20

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %23,49

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %17,69

Ayrıca ankete katılanların:

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,56’dan 43,42’ye geriledi.

12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 49,75’ten 50,61’e yükseldi.

TÜİK’in ekim ayı verilerine göre:

Aylık TÜFE artışı: %2,55

Aylık Yİ-ÜFE artışı: %1,63

Yıllık TÜFE: %32,87

Yıllık Yİ-ÜFE: %27

12 aylık ortalama TÜFE: %37,15

Bu verilerle beraber TÜFE, son 47 ayın en düşük senelik seviyesine geriledi. Son olarak bu kadar düşük bir oran Kasım 2021 tarihinde görülmüştü.

Enflasyon rakamları ne zaman netleşecek?

Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Dolayısıyla memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı kesinleşmiş olacak.