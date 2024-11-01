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Kasım ayı kampanyaları başladı: TÜDER'den 'sanal kart kullanın' uyarısı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, kasım ayı boyunca e-ticarette gerçekleştirilecek indirim ve kampanya dönemlerinde online alışveriş yapacak tüketicilere sanal kart kullanmaları ve sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
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Kasım ayı kampanyaları başladı: TÜDER'den 'sanal kart kullanın' uyarısı
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Tüketiciler Derneği (TÜDER), Başkanı Levent Küçük, e-Ticaret’te kasım ayına yayılması planlanan indirim ve kampanya günlerine yönelik uyarılarda bulundu.

Yalancı indirim yapan işletme ve firmalara dikkat!

Tüketicilerin kasım ayına yayılması beklenen indirim konseptinde tüketicilerin bilinçli ve temkinli olması gerektiğini belirten Küçük, “Yalancı indirim yapan işletme ve firmalara rastlıyoruz. Buna dikkat edilmeli. Ayrıca ihtiyaca göre alışveriş yapılmasını, uzaktan satışlarda sanal kart seçeneğini kullanmalarını da tüketicilere tavsiye ediyoruz. Çünkü sanal kartta tanımlanmış limitle alışveriş yapıyorsunuz. Güvenli internet sitelerini tercih etmenin yanında bir de mutlaka onaylı güvenli ödeme sistemi kullanmak gerek ve asla kart bilgi ve şifrelerinin başkalarıyla paylaşılmaması lazım. Farklı isim ve ünvanlara EFT ve havale yapılmaması gerekiyor. Satıcı ile paranın gönderildiği kişinin aynı olması gerek, elimizde mutlaka faturamız olmalı “açıklamasında bulundu. 

Küçük “Özellikle bu indirim dönemlerinde bazı kötü niyetli kişiler sosyal medya hesapları üzerinden sahte internet siteleri oluşturup, sahte görseller kullanıp, ürünlerin fiyatlarını düşük göstererek tüketicileri aldatmaya, dolandırıcılık yapmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Tüketicilerimiz alışveriş yapacakları internet sitelerini iyi araştırsınlar” ifadelerini kullandı.

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