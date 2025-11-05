  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı
Takip Et

Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasıma yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı
Takip Et

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi
Nomura/İmamoğlu: Enflasyonda düşüş var ama hissedilmesi zorlaşıyor
Enflasyonda düşüş var ama hissedilmesi zorlaşıyor
Et fiyatını solladı: Sedir mantarı Japonların yeni tutkusu old
Et fiyatını solladı: Sedir mantarı Japonların yeni tutkusu oldu
SPK Başkanı Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül aslen nereli, kaç yaşında?
SPK Başkanı Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül aslen nereli, kaç yaşında?
Manisa’ya 35 bin metreküplük gölet: Üreticiye sulama, ormana yangın güvencesi
Manisa’ya 35 bin metreküplük gölet: Üreticiye sulama, ormana yangın güvencesi
Küresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyor
Küresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyor
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda