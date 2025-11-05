Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.