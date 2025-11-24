Kasım ayında e-ticarette tarihi zirve: 13 milyonu aşan e-fatura kesildi

Türkiye’de e-ticaret, Kasım ayında bir kez daha yılın en yoğun dönemine ulaştı. Black Friday ve yıl sonu kampanyalarının etkisiyle sipariş akışı hızlanırken, dijital operasyonlar kritik bir sınavdan geçti. BirFatura verilerine göre Kasım 2025 döneminde 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 10 milyon seviyesindeydi.

"Dijitalleşen e-ticaretçiler kazandı"

BirFatura’nın müşteri sayısındaki artıştan bağımsız olarak yapılan bu karşılaştırma, aynı işletme grubunun e-ticaret hacminde yaklaşık yüzde 30’luk bir büyüme yaşandığını ortaya koydu. BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, Kasım döneminin kazananlarını üç başlıkta topladı. Bayır, dijitalleşen e-ticaretçilerin yoğun sipariş dönemlerinde avantaj sağladığını vurgulayarak, "Kasım ayında telefonla, excel’le veya manuel süreçlerle bu hacmi yönetmek imkansız. Tamamen dijitalleşmiş işletmeler, siparişten stok takibine, fatura ve entegrasyon süreçlerine kadar her adımı sorunsuz yürüttü. Bu yıl çok net gördük, dijitalleşen e-ticaretçiler kazandı" dedi.

"Kendi markasına yatırım yapanlar öne çıktı"

Dijital altyapısı olmayan veya eski sistemler kullanan işletmelerin Kasım yoğunluğunda büyük zorlanma yaşadığını da belirten Bayır, Kasım kampanyalarının sadece satış hacmi değil, aynı zamanda nakit akışı baskısı oluşturduğunu da belirtti. Bayır, "Satış sipariş demektir, tahsilat değil. Kasım’da ödeme döngüsünü doğru planlayan ve tedarik zincirini buna göre ayarlayan işletmeler sorunsuz ilerledi. Planı olmayanlar stok, kargo, tedarik ve iade süreçlerinde ciddi sıkışmalar yaşadı. Sadece pazaryerine güvenen değil, kendi markasına yatırım yapanlar öne çıktı. Bu yıl öne çıkan bir diğer unsur ise marka değeri oldu. Kasım’da gördük ki kendi markasına yatırım yapan, sosyal medya ve sadakat kanallarını geliştiren işletmeler çok daha dirençliydi. Müşterisine doğrudan ulaşabilen marka, kampanya dönemlerinde kontrolü elinde tutar" diye konuştu.

Türkiye’de e-ticaret hacminin yapısal bir şekilde büyüdü

Türkiye’nin, e-ticarette güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığına da değinen Bayır, "BirFatura'nın verilerine göre geçen yıl aynı işletme grubunun Kasım ayındaki e-fatura sayısı 10 milyon civarındaydı. Bu yıl aynı satıcı kitlesinin 13 milyon fatura kesmesi, Türkiye’de e-ticaret hacminin yapısal bir şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor. Bu sadece bir sayı değil; Türkiye’nin dijital ticarette ne kadar hızlı ölçeklendiğinin göstergesi. İşletmeler, dijital operasyon yapısını güçlendirdikçe e-ticaret hacmi doğal olarak artıyor. Türkiye dijital ticarette büyüyor; doğru planlayan daha hızlı büyüyor. Kasım ayına ilişkin veriler, Türkiye’nin e-ticarette güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını gösteriyor. Bu dönemin asıl mesajı, büyümenin hangi işletmeler tarafından doğru yönetildiğiyle ilgili. Dijitalleşen kazandı. Nakit akışını planlayan kazandı. Kendi markasına yatırım yapan kazandı. Kasım, e-ticarette artık neyin işe yaradığını çok net gösterdi" ifadelerini kullandı.