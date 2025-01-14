  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kasım ayında ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı
Takip Et

Kasım ayında ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kasım ayında ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Bana göre, ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 3,9 arttı

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,8 arttı, ayran üretimi yüzde 6,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 1,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 35,7 arttı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 arttı, ayran üretimi yüzde 12,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 15,2 arttı.

Bir önceki ay 921 bin 231 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 896 bin 257 ton oldu.
Bir önceki ay 145 bin 7 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti.

Tutuklanan TikTok fenomenleri, iki ülke arasında gerilim yarattıTutuklanan TikTok fenomenleri, iki ülke arasında gerilim yarattıDünya

 

Bahçeli'den İmralı mesajı: İkinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıBahçeli'den İmralı mesajı: İkinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıGündem

 

Ekonomi
Özel sektör maaş artışları netleşiyor! İş Bankası çalışanlarının zammı belli oldu
Özel sektör maaş artışları netleşiyor! İş Bankası çalışanlarının zammı belli oldu
Bakan Işıkhan: Madencilik sektöründe 2028 hedefi 10 milyar dolar ihracat
Madencilik sektöründe 2028 hedefi 10 milyar dolar ihracat
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarım kredi marketlerde ata tohumu satışı başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarım kredi marketlerde ata tohumu satışı başlıyor
THY, 10 yıl sonra yeniden Bingazi seferlerine başladı
THY, 10 yıl sonra yeniden Bingazi seferlerine başladı
Ticaret Bakanlığı ABD gümrük vergileri ile ilgili rehber hazırladı
Ticaret Bakanlığı ABD gümrük vergileri ile ilgili rehber hazırladı
Türkiye’de 2024’te 8,5 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleşti
Birleşme ve satın almalar 2024’te yükseldi