Kasım enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu (2025)? Kasım ayı enflasyon tahmini ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Vatandaşlar maaşlarına yüzde kaç zam geleceğini merak ederken en çok merak edilen de raflardaki ürünlere gelecek zamların oranı oldu.

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ OLDU (2025)?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcilerinin yanı sıra profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla yapılan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket verilerine göre, önceki dönemde yüzde 1,55 olarak açıklanan kasım ayı TÜFE artış beklentisi bu ay yüzde 1,59 seviyesine çıktı. Yıl sonu enflasyon tahmini de yukarı yönlü güncellenerek yüzde 31,77’den yüzde 32,20’ye yükseldi.

Enflasyon beklentilerindeki artış uzun vadeli projeksiyonlara da yansıdı. Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahmini yüzde 23,26 seviyesinden yüzde 23,49’a çıktı. Benzer şekilde 24 ay sonrası için öngörülen enflasyon oranı da yüzde 17,36’dan yüzde 17,69’a yükselerek yukarı yönlü bir revizyon gösterdi. Bu sonuçlar, piyasanın enflasyon görünümünde sınırlı da olsa yukarı yönlü bir baskı beklediğine işaret ediyor.

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR OLDU?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşmiştir.