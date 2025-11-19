Kasım enflasyonunda fren: Meyve-sebze ucuzladı, kur baskısı azaldı

QNB Bank’tan Erkin Işık ve Deniz Çiçek'in de aralarında bulunduğu ekonomistlerin hazırladığı notta, kasım ayı TÜİK TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1 olmasını beklediklerini açıkladı. Bu durumda, yıllık enflasyon oranının da yüzde 32,9'dan yüzde 31,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyonda, meyve ve sebze fiyatlarındaki önemli düşüşe karşı işlenmiş gıda fiyatlarının yüksek seyri, gıda grubunda yatay seyir izlendiği belirtildi.

Otomobil, beyaz eşya ve elektronik gibi ürünlerin kasım ayındaki fiyat artışlarının son aylara göre yavaşladığı belirtilen notta, "Kurlardaki artışın belirgin şekilde yavaşlamasının buna katkıda bulunduğu" yorumu yapıldı.

Yıl sonu enflasyonu ne olur?

QNB ekonomistleri, yıl sonu enflasyonunun 2025'te yüzde 32, 2026'da ise yüzde 23 olacağını öngördüklerini açıkladı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Türk lirası eylül ve ekim aylarında dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,1 değer kaybetti. Bu oran, Mayıs-Ağustos dönemindeki aylık ortalama yüzde 1,7'lik değer kaybının altında kaldı.