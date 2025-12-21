Kasım indirimleri mercek altında: Reklam Kurulu’ndan 12,9 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kasım ayı indirimlerine ilişkin olarak Reklam Kurulu'nun aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu bildirildi.

Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerin aralıksız sürdüğü, kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır.”

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada “Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir” denildi.