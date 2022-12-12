Kasım’da 100 milyon doların üzerinde 15 DİR belgesi düzenlendi

Firmalar 100 milyon dolar ve üzeri ihracat öngören 15 belge ile 3 milyar 113 milyon liralık ihracatı gerçekleştirebilmek için 1 milyar 416 milyon dolarlık ithalat yapacaklar.

DİR kapsamında Toyota 768 milyon dolarlık ihracat taahhüdü için 367 milyon dolarlık ithalat yapacak. Asaş Alüminyum ise 334 milyon dolarlık ihracat için 1 milyon dolarlık ithalat yapacak. Daikin 314 milyon dolarlık ihracat taahhüdü için 136,3 milyon dolarlık ithalat yapacak. Vestel ise iki ayrı kalemde 331,2 milyon dolarlık ihracat için 105,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirecek.



