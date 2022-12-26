Kasımda 1437 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kasım 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kasım ayında 1437 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira olarak hesaplandı.

32 bin yeni istihdam

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 902 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 397 milyon 953 bin 438 lira olan ve 1979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 275 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 799 bin 804 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 17 oldu.

Tutarlarıyla öne çıkan yatırımlar

​​​​​​​Aldridge Mineral Madencilik AŞ'nin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki 2 milyar 342 milyon 727 bin 660 liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.

MLSH İnşaat Turizm Bilişim Teknolojileri Tarım Hayvancılık Enerji İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, İzmir Dikili'de huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi için 2 milyar 320 milyon liralık yatırım için teşvik belgesi aldı.

Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ'nin de Niğde'nin Bor ilçesindeki 1 milyar 719 milyon 619 bin 769 liralık güneş enerji santrali yatırımı için teşvik belgesi verildi.