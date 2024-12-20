Kasımda 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9’unu otomobil, yüzde 38,9’unu motosiklet, yüzde 10,3’ünü kamyonet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,8 azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9’unu otomobil, yüzde 19,8’ini motosiklet, yüzde 15,1’ini kamyonet, yüzde 7,3’ünü traktör, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 917 bin 715 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,7’sini otomobil, yüzde 15,4’ünü kamyonet, yüzde 8,2’sini motosiklet, yüzde 3,2’sini traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 84 bin 846 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 359 bin 823 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,9 artarak 2 milyon 359 bin 823 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 12,2 artarak 31 bin 250 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 328 bin 573 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61,9’u benzin yakıtlı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin yüzde 61,9’u benzin, yüzde 15,8’i hibrit, yüzde 11,7’si dizel, yüzde 9,5’i elektrikli ve yüzde 1,1’i LPG yakıtlı. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 122 bin 636 adet otomobilin ise yüzde 34,3’ü dizel, yüzde 32,0’ı LPG, yüzde 30,1’i benzin, yüzde 2,3’ü hibrit ve yüzde 1,0’ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.