Kasko ve trafik sigortasında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (SEDDK) hayata geçirdiği Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşların hasar durumunda farklı sigorta şirketlerinin iletişim kanallarına başvurmak yerine, ihbarlarını tek bir merkez üzerinden gerçekleştirmesi sağlanacak.

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi devrede

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK), hasar bildirimlerinin daha düzenli ve hızlı biçimde yapılabilmesi amacıyla Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni devreye alıyor.

Yeni merkez, trafik sigortasında özellikle değer kaybı uyuşmazlıklarının azaltılması ve bu uyuşmazlıklarla bağlantılı olası istismarların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan beş maddelik eylem planının son aşaması olarak hayata geçirildi.

Eylem planının önceki dört adımının uygulanmaya başlanmasının ardından OHİM'in de faaliyete geçirilmesiyle birlikte hasar ihbar süreçlerinde önemli bir değişiklik yapılmış olacak.

Hasar bildiriminde yeni dönem

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül'de hizmete alınması planlanan Alo 193 OHİM'de ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar bildirimleri kabul edilecek.

Böylece sigortalılar, hasar meydana geldiğinde ilgili sigorta şirketinin farklı başvuru kanallarını araştırmak yerine ortak bir merkez aracılığıyla ihbarda bulunabilecek.

Sistemin temel amaçlarından biri, hasar bildirim sürecini vatandaşlar açısından daha erişilebilir hale getirirken işlemlerin daha hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlamak.

Alo 193’te kapsam genişliyor

Alo 193'ün görev alanı yalnızca hasar bildirimleriyle sınırlı kalmayacak. Vatandaşlar, hasar sürecinin ardından karşılaştıkları ve kendilerini mağdur ettiğini düşündükleri yasa dışı yapı veya uygulamalara ilişkin şikayetlerini de bu hat üzerinden SEDDK'ya iletebilecek.

Yeni sistemle bir yandan hasar ihbarlarının tek merkezden yapılması kolaylaştırılırken diğer yandan trafik sigortasındaki değer kaybı uyuşmazlıklarıyla bağlantılı mağduriyet ve istismarların azaltılması amaçlanıyor.

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte sigorta sektöründe hasar bildirimlerinin daha merkezi ve sistematik bir yapıya kavuşması bekleniyor.