Kastamonu’da turizmi canlandıracak 3 proje imzalandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan katılımlarıyla lansmanı yapılan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı doğrultusunda projelerin uygulama sürecine geçildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Teknik Destek Projeleri Sözleşme imza töreni kapsamında Pompeiopolis Antik Kenti, Mevcut Tanıtım Merkezi’nin Modern Tanıtım Merkezine Dönüştürülmesi Projesi, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi ile Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı Projesi’nin imzaları Kastamonu Valiliğinde imzalandı.

"Pompeiopolis tamamlandığında Türkiye’nin ikinci Efes’i olacak"

İmza töreninde konuşan Vali Meftun Dallı, "2025 yılı Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan katılımlarıyla lansmanı yapılan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı doğrultusunda projelerimizin uygulama sürecine geçmiş bulunuyoruz. Turizm Master Plan’da yer verilen 48 öncelikli projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları adım adım takip edeceğiz. Bu çerçevede, KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında 3. ve 4. dönemde başarılı bulunarak sözleşmeleri imzalanan üç proje, master planda ortaya konan önceliklerin artık sahada somut adımlara dönüşmeye başladığının bir göstergesi. KUZKA Kastamonu’da yürütülen bu çalışmalarda yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı kalmıyor; projelerin fikir aşamasından tasarımına, uygulamasına ve sürdürülebilirliğine kadar her adımda aktif rol alıyor. Bu projeler, bölgenin kültürel mirasının korunması ve turizm altyapısının güçlendirilmesi hedeflerini bir araya getiren bütüncül yaklaşımımızın sahadaki en görünür örnekleri olarak değerlendirilebilir. Amacımız, hem yerel değerlerimizi korumak hem de bölge turizmini geleceğe güçlü bir vizyonla taşımaktır. Bu proje tamamlandığında Türkiye’nin ikinci Efes’i olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Vali Dallı, "Kendilerine bu konuyu arz ettiğimizde konunu farkında olduğunu ve yakinen takip ettiğini, özellikle kazı süresinin az olduğunu ve ek kaynak ihtiyacından bahsettiğimizde ‘tamam’ diyerek ne ise yapacağını söyledi ve gerçekten de yaptı. Daha önce 2-3 ay gibi sürelerde yapılan kazı çalışmaları şu anda yılın büyük bir bölümünde devam ediyor. Bu sayede kazı çalışmaları daha da hızlandı" diye konuştu.

"Eski pancar deposunu tanıtım merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Turizm Master Planı’nı Temmuz ayında ilan ettiklerini söyleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, "Bölgemizin ve illerimizin, turizmde geleceklerine ilişkin bir planlama çalışmasıdır. Sadece plan çalışması değil, master planı kapsamında hayata geçirmeyi önceliklendirdiğimiz 48 proje yer alıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara başladık. Öncelikle bugün 3 projemizi tasarlamaya yönelik sözleşme imzalayacağız. Bu projelerimizin Turism Master Planı öncelikleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

KUZKA’nın destekleriyle hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler veren Genç, "Pompeiopolis Antik Kenti, Milattan Önce 66 yılına uzanan köklü geçmişiyle bölgemizin en önemli kültürel miras alanlarından biri. Biz de bu eşsiz mirası günümüz ziyaretçilerine çağdaş bir anlayışla sunmak amacıyla kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında, antik kent sınırları içinde yer alan ve sergileme alanı olarak kullanılan eski pancar deposunu modern bir Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşümle birlikte yapı hem mimari hem de işlevsel açıdan yenilenecek; sergi, konferans, kafe ve satış alanlarını içeren çok yönlü bir merkez haline gelecek. Ayrıca antik kentin tarihini ve kazı buluntularını dijital panolar ve interaktif uygulamalar aracılığıyla ziyaretçilere aktaracak yenilikçi içerikler geliştiriyoruz. Ziyaretçi deneyimi sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği kriterleri doğrultusunda yeniden değerlendirilecek. Proje tamamlandığında, Pompeiopolis’in kültürel dokusuna saygılı, ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunan örnek bir tanıtım merkezinin altyapısını hazırlamış olmayı ümit ediyoruz. Bu çalışma sayesinde hem Taşköprü’nün, hem de ilimizin kültür turizmi odağındaki potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müzesi turizme katkı sağlayacak

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi hakkında da bilgi veren Genç, "2025 yılı için en önemli hedeflerimizden biri, ilimizin Ulusal Jeopark Listesi’ne dâhil edilmesini sağlayacak başvuruyu başarıyla tamamlamaktır. Bu doğrultuda, kuruluşundan bu yana kurumsal yapısı, yönergesi, tanıtım materyalleri, sosyal medya altyapısı, gelir modeli, bisiklet rotaları ve ön jeolojik etüt raporu gibi pek çok bileşeni oluşturulan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için kritik bir adım daha atıyoruz. Bu yıl, jeopark başvuru sürecinde büyük önem taşıyan ‘Ana Ziyaretçi Merkezi ve Müzesi’ unsurunu hayata geçiriyoruz. İl merkezinde, Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi içerisinde birliğimize tahsis edilen alanda kurulacak bu merkez, jeoparkın tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini bir arada sunacak modern bir yapıya dönüşecek. Yeni merkezimiz, hem ulusal hem uluslararası jeopark standartlarına uygun şekilde tasarlanacak. Jeopark sınırları dışında, ancak turist hareketliliğinin en yoğun olduğu noktada yer alması sayesinde, tanıtım ve farkındalık açısından güçlü bir odak noktası oluşturacak. Burada ziyaretçilerimiz, bölgenin jeolojik, kültürel ve doğal mirasını çağdaş sunum teknikleriyle deneyimleme imkânı bulacak. Bu proje, sadece UNESCO Küresel Jeopark Ağı başvuru sürecinde önemli bir kriteri karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Kastamonu’nun marka değerini yükseltecek, doğa temelli turizmin gelişimine ve jeopark bilincini geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Mahmut Bey Camii ve çevresi, jeoradar çalışmalarıyla tarihi kimliğine kavuşuyor

Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı hakkında da bilgi veren Genç, "Mahmut Bey Camii, 2023 yılında Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri başlığı altında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilerek hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Candaroğulları Beyliği döneminden günümüze ulaşan bu eşsiz yapı, ahşap mimarisi ve doğal boyalarla yapılan bezemeleriyle Anadolu’nun en seçkin örneklerinden birini oluşturuyor. Şimdi yürüttüğümüz proje, sadece caminin korunmasıyla sınırlı değil; çevresindeki tarihi dokuyu da bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Amacımız, cami çevresinde geçmişte bir külliyenin parçası olabilecek yeni yapı kalıntılarını ve türbeleri ortaya çıkarmak. Bu kapsamda öncelikle cami haziresinde jeoradar çalışmaları gerçekleştirilecek, ardından elde edilen keşifler doğrultusunda kazılarla kültür varlıklarının gün yüzüne çıkarılması sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kazısı tamamlanan Cami Hamamı ve Valiliğimiz tarafından restorasyonu planlanan Çifte Hamam ile bağlantılı tarihi unsurlar da bu çalışmalarla birlikte aydınlatılacak. Böylece Kasaba Köyü’nün Türk Beylikleri dönemine uzanan zengin yerleşim dokusu daha net biçimde ortaya konacak ve Mahmut Bey Camii’nin çevresindeki bütüncül tarihi kimlik yeniden canlandırılmış olacak" dedi.

"Pompiopolis Antik Kenti’nin filmini düşünüyoruz"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, "Ben 2009 yılında göreve geldikten itibaren 3 yıllık bir kazı başlangıcı vardı. Ondan sonraki süreçte de KUZKA ajansının destek vereceği alanı sunum merkezi olarak düzenledim. Günün şartları ve buranın gelişmesi tabii ki şu anki haliyle yeterli değil. Daha gelişmiş ve doğru istikamette bir planlamayı teknik desteğe ihtiyaç duyuyor. Ajansımız ile birlikte koordineli olarak inşallah gelişimini sağlayacağız. Dolayısıyla bu katkısının ne olacağı noktasında çok beklentimiz yüksek. Sadece Taşköprü ilçesi için değil, Kastamonu’nun turizmine çok büyük değer katacak. Şimdi farklı farklı başka projeler de düşünüyoruz. O kazı devam ederken animasyonlar, canlandırmalar hatta filmini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili değişik çalışmalar içerisindeyiz. İnşallah bunların karşılığında vatandaşlarımız, ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı.