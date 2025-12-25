Katay Makine, yapay zekâ destekli sistemlerle büyümeyi hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde ürettiği yatay streç sarma makinelerini 6 kıtada 80 ülkeye ihraç eden Katay Makine, son dönemde geliştirdiği yapay zekâ destekli kalite kontrol ve paketleme sistemleriyle küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmeyi planlıyor. Katay Makine Genel Müdürü Eray Öngü, yapay zekâ entegrasyonunun sadece üretim süreçlerini dönüştürmekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yeni kapılar açtığını vurguladı. Geliştirdikleri sistemlerin, ahşap yüzeylerin analiz edilmesine olanak sağladığını aktaran Öngü, “Makinelerin kendi programlarını otomatik olarak ayarlayabilmesini ve hatalı veya ölçü dışı parçaların tespit edilmesini sağlıyoruz” dedi.

Yeni nesil yapay zekâ destekli paketleme makinesinin ilk satışını Yeni Zelanda’ya yaptıklarını belirten Katay Makine Genel Müdür Yardımcısı Erbil Oytan ise, “Geliştirdiğimiz bu makine, ürünü üç boyutlu olarak tarayıp boyutlandırıyor ve makinenin kendi programlamasını tamamen otonom yapmasını sağlıyor. Amerika’daki müşterilerimiz, bu sistem sayesinde tek personel bile bulundurmadan paketleme süreçlerini yönetebileceklerini söylüyor. İlk makinemizi Yeni Zelanda’ya gönderdik, önümüzdeki dönemde Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi pazarlarda yüksek talep bekliyoruz” dedi.

Ekonomik baskılara rağmen üretim kapasitesini artırıyor

2025’in ilk altı ayını finansman yüküyle geçirdiklerini dile getiren Eray Öngü, kredi maliyetleri nedeniyle zor bir dönem yaşadıklarını ancak sonraki aylarda kur hareketlerinin artış eğilimi göstermesiyle nefes aldıklarını söyledi. Bu yıl 160 makine üreteceklerini, kapasite artırımıyla birlikte önümüzdeki yıl 240 makineye ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Öngü, ihracat ağlarının genişlediğini söyledi. Yurtdışındaki bayi sayılarının 15’e yükseldiğini kaydeden Öngü, “Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Amerika’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir bayi yapılanması oluşturduk. Ürünlerimizi tüm kıtalara ulaştırıyoruz. İsveç, İspanya, İngiltere, Portekiz, Mısır, Kanada, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde büyümeye devam etmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kısa süre önce ürün gamına ekledikleri bir başka ürün olan yeni GO serisi kompakt model streç sarma makinelerinin de yurtdışındaki fuarlarda büyük ilgi gördüğünü aktaran Katay Makine Tasarım ve Üretim Müdürü Orhan Demirtaş, “Son dönemde yeni bir makineyi daha ürün yelpazemize ekledik. Diğer modellere göre daha hesaplı olan bu makinemiz çift streç kartuşu ihtiva ettiği için ürünü çok daha hızlı sarabiliyor. Fiyat ve performans olarak çok daha ulaşılabilir bir noktada. Elektronik aksamı azaltılmış, kullanıcı tarafından manuel kontrol edilebilen 600, 900 ve 1200 mm çaplarındaki bu ekonomik modelin ilk satışları Almanya, Hırvatistan ve İsveç’e yapıldı. Sahadan ve bayilerimizden gelen geri dönüşler çok olumlu. Bu ürünün küçük atölyelerden büyük tesislere kadar geniş bir uygulama alanı bulunuyor” dedi.

Yapay zekâ projelerinde AB teşvikleri öne çıkıyor

Ar-Ge çalışmalarına yönelik destek mekanizmalarına da değinen Eray Öngü, TÜBİTAK başvurularında değerlendirmenin giderek zorlaştığını, Avrupa Birliği fonlarında ise çok daha güçlü teşviklerin bulunduğunu ifade etti. Öngü, “Avrupa Birliği ülkelerinde yapay zekâ tabanlı projelere verilen hibeler son derece kapsamlı. On yıllık sıfır faizli kredilerden tam destek programlarına kadar geniş bir imkân var. Türkiye’de ise barajlar yükseliyor, süreçler zorlaşıyor. Yatırımları kaçırmamak için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği açık” ifadelerini kullandı.