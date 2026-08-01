Katılım bankalarının ilk yarıdaki sukuk ihracı yaklaşık 120 milyar TL

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Sukuk, küresel İslami finans sektörünün en önemli sermaye piyasası ürünlerinden biri olarak öne çıkarken, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı haline geldi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, katılım bankaları bu yılın ilk 6 ayında 119,5 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Böylece istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013'ten bugüne kadar gerçekleştirilen sukuk ihracı toplamda 861,5 milyar liraya ulaştı.

2013'ten bu yana en fazla sukuk ihracı 197,8 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından yapıldı. Albaraka Türk 167,3 milyar lira, Türkiye Emlak Katılım Bankası 152 milyar lira, Vakıf Katılım Bankası 144,7 milyar lira, Kuveyt Türk 98,4 milyar lira, Türkiye Finans 84,8 milyar lira, Dünya Katılım Bankası yaklaşık 11 milyar lira ve Hayat Finans yaklaşık 5 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Piyasada şu an 68,3 milyar lira tutarında canlı ihraç bulunuyor

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihraçların ortalama vadesi 139,97 gün oldu. Piyasada şu an 68,3 milyar lira tutarında canlı ihraç bulunuyor.

Sukuk yapısına göre ihraç hacimlerine bakıldığında, 776,3 milyar lirası yönetim sözleşmesine, 78,1 milyar lirası hibrit yapıya, 5,9 milyar lirası alım satıma ve 1,2 milyar lirası sahipliğe dayalı şekilde ihraç edildi.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 87,97'si nitelikli yatırımcıya satış şeklinde gerçekleştirilirken, yüzde 7,52'si halka arz yoluyla, yüzde 4,52'si ise tahsisli satış yoluyla yapıldı.

Yabancı para cinsinden ihraçlarda dolar ve Malezya ringgiti öne çıktı

Katılım bankalarının yabancı para cinsinden sukuk ihraçlarına bakıldığında en büyük hacmin dolar cinsinden gerçekleştiği görüldü. Dolar cinsinden sukuk ihraçlarında Kuveyt Türk 2 milyar 532 milyon dolarlık hacimle ilk sırada yer alırken, onu 1 milyar 95 milyon dolarla Albaraka Türk ve 1 milyar dolarla Türkiye Finans izledi.

Bu para biriminde ayrıca Ziraat Katılım'ın 943 milyon dolar, Vakıf Katılım'ın ise 500 milyon dolarlık sukuk ihracı kayıtlara geçti.

Dikkat çeken bir diğer döviz bazlı ihraç ise Malezya ringgiti cinsinden yapılan sukuk ihraçları oldu. Malezya ringgiti cinsinden yapılan ihraçlarda Türkiye Finans 1,2 milyar ringgitti ile öne çıkarken, Kuveyt Türk 800 milyon ringitti ihraç gerçekleştirdi.

Euro cinsinden sukuk ihracında ise 250 milyon avroluk hacmin tamamının Ziraat Katılım tarafından gerçekleştirildiği dikkati çekti.

"119,5 milyar liralık sukuk ihracı sektörün sahip olduğu yüksek finansal esnekliği ortaya koyuyor"

TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, yılın ilk 6 ayında katılım bankaları tarafından gerçekleştirilen 119,5 milyar lira tutarındaki sukuk ihracının sektörün sahip olduğu yüksek finansal esnekliği, sağlam bilanço yapısını ve sürdürülebilir büyüme kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Vural, bu güçlü performansın arkasındaki ana dinamiğin katılım bankalarının dinamik kaynak yönetimi kapasitesi ile yatırımcıların katılım finans ilkelerine uygun, güvenilir ve düzenli getirili sermaye piyasası araçlarına gösterdiği kesintisiz ilgi olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının nitelikli kira sertifikası ihraçlarının piyasada güçlü referans oluşturduğunu kaydeden Vural, şöyle devam etti:

"Katılım bankalarımızın aktif ihraçları da özel sektör sukuk piyasasının derinleşmesine son derece kıymetli katkılar sağlamakta. Ayrıca piyasamızda TLREFK gibi değişken getirili fiyatlama mekanizmalarının etkin şekilde kullanılması ve vadelerin başarıyla çeşitlendirilmesi, ürün yelpazemizin ne kadar olgunlaştığını göstermekte. Bugün sukuk, yalnızca nitelikli bir fonlama enstrümanı değil, aynı zamanda tasarrufları doğrudan reel sektöre yönlendiren ve sermaye piyasalarımızı güçlendiren stratejik bir finansman köprüsü."

Vural, elde edilen 119,5 milyar liralık hacmin katılım bankalarının düzenli ihraç yapabilme kabiliyetinin ve yatırımcı nezdinde tesis ettiği derin güvenin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yılın ikinci yarısında da bu istikrarlı ve olumlu ivmenin artarak devam edeceğini vurgulayan Vural, "Katılım bankalarımızın toplam sukuk ihraç hacminin yıl sonunda yaklaşık 250 milyar lira seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

"Katılım finans sektörü uluslararası nitelikli yatırımcı kitlesi nezdinde güçlü bir karşılık buluyor"

İsmail Vural, döviz cinsi sukuk ihraçları ile uluslararası sendikasyon kredilerinin katılım bankalarının uluslararası piyasalardaki varlığını ve fonlama çeşitliliğini pekiştiren, birbiriyle son derece uyumlu ve birbirini tamamlayan stratejik araçlar olduğunu belirtti.

Vural, gerek küresel piyasalardaki konjonktürel dalgalanmaların gerekse bölgesel gelişmelerin tüm finansal enstrümanların fiyatlama dinamiklerini etkileyebildiğine işaret ederek, "Buna karşın, Türkiye katılım finans sektörünün sahip olduğu yüksek kredi kalitesi ve şeffaf kurumsal yapısı, uluslararası nitelikli yatırımcı kitlesi nezdinde son derece güçlü bir karşılık bulmaya devam etmekte. Körfez bölgesi başta olmak üzere küresel İslami bankalar, yatırım fonları ve kurumsal yatırımcıların katılım bankalarımızın ihraçlarına gösterdiği köklü talep, sukuk piyasamızın direncini ve çekim gücünü sürekli kılmakta" diye konuştu.

Finansman tercihlerinin nasıl şekillendiğine değinen Vural, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Finansman tercihlerini şekillendirirken tek bir parametreye bağlı kalmak yerine vadenin yapısı, yatırımcı tabanının genişletilmesi, bilanço dengesi ve uzun vadeli stratejik hedefler bütünsel bir yaklaşımla ele alınmakta. Bu doğrultudaki temel vizyonumuz, kısa vadeli piyasa hareketlerinden bağımsız olarak, uluslararası yatırımcıların sektörümüze olan güvenini pekiştirmek, ürün çeşitliliğimizi artırmak ve uluslararası sermaye piyasalarındaki rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılmak. Katılım bankacılığı sektörü olarak güçlü öz kaynak yapımız ve gelişen sermaye piyasası araçlarımızla ülke ekonomimize değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."