Katılım Emeklilik, Erken BES'te yüzde 10,14 paya ulaştı

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada paylaşılan Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, mayıs itibarıyla BES sistemine giren çocukların sayısı 1 milyon 700 bini geçerken, toplam sözleşme sayısı 1 milyon 965 bine ulaştı. 18 yaş altı BES'teki toplam fon tutarı 82,6 milyarı aşarken, devlet katkısı da 18,9 milyar lirayı geçti.

Sıfır yaş katılımcılarda 21 bin 841 olan BES sözleşme sayısı, 4 yaş itibarıyla 102 bin 522 seviyesine ulaşarak hızlı bir artış gösterdi. BES'i en çok tercih edenler 123 bin 143 çocukla 8 yaş grubu olurken, sistemdeki 5-10 yaş grubu çocukların toplam sayısı 720 bin 805'e ulaştı.

Katılım Emeklilik, 200 bin Erken BES sözleşmesi ile sektördeki toplam 18 yaş altı BES hacminin yüzde 10,14'üne hizmet veriyor.

2021'de yapılan yasal düzenlemeyle hayata geçen 18 yaş altı BES sayesinde, aradan geçen 5 yılda yaklaşık 2 milyon çocuk erken yaşta tasarrufla tanıştı. 0-4 yaş arası küçük katılımcı sayısının 337 bine ulaştığı pazarda, ailelerin tasarruf kararlarını özellikle çocukların okul öncesi ve ilköğretim başlangıç döneminde daha sistematik bir şekilde ele aldığı görülüyor.

Katılım Emeklilik, yılın ilk çeyreğinde varlıklarını yüzde 83 artırdı

Katılım Emeklilik, yılın ilk çeyreğinde BES fonlarıyla birlikte toplam varlıklarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83'ün üzerinde artırarak 79 milyar liraya yükseltti. Şirket, aynı dönemde finansal gücünü desteklemek amacıyla 72 milyon lira olan ödenmiş sermayesini de 1 milyar liraya çıkardı.

Türkiye'de BES'in toplam fon büyüklüğü 15 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 506 milyar lirayı aşarken, sistem son bir yılda yüzde 70 büyüdü. Aynı dönemde Katılım Emeklilik fon büyüklüğünü yüzde 90 artırarak 78,4 milyar liraya taşırken, şirketin Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Fonu yılın ilk 4 ayında yüzde 33,89 getiriyle tüm BEFAS fonları arasında en yüksek performansı gösterdi. Ocak-nisan döneminde en yüksek getiri sağlayan ilk 10 fon arasında Katılım Emeklilik'e ait 3 fon yer aldı.

"Bu yıl da yatırımcılarımıza kazandırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yatırımcıların güveninin, doğru fon yönetimi yaklaşımlarının ve yenilikçi ürünlerin şirketin büyümesindeki en önemli unsurları oluşturduğunu belirtti.

Sincek, 18 yaş altı BES planının önemini vurgulayarak, "Erken BES, bugünün küçük katılımcılarını değil, yarının ana yatırımcı kitlesini oluşturuyor. Bu nedenle bu alanı sadece büyüme değil, kültürel dönüşüm alanı olarak da görüyoruz. 18 yaş altı BES sayesinde tasarruf, sonradan öğrenilen bir davranış olmaktan çıkıp hayatın doğal bir parçası haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın BES şampiyonu olarak bu yıl da katılımcılarına kazandırmaya devam ettiklerini aktaran Sincek, "KSH Teknoloji Fonu'muzun yılın ilk dört ayında tüm BEFAS fonları arasında en yüksek getiriyi sağlaması ve en yüksek getirili ilk 10 fon arasında üç fonumuzun yer alması, fon yönetimindeki güçlü performansımızı ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sincek, yüzde 100 faizsiz ilkelere sahip 20 fonlarıyla kullanıcılarını farklı risk ve getiri beklentilerine uygun çözümlerle buluşturduklarını vurguladı.

Katılım Emeklilik'in finansal sağlamlığı ve operasyonel verimliliğine de dikkati çeken Sincek, şunları kaydetti:

"2026 yılına, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik odaklı stratejilerimiz doğrultusunda güçlü bir başlangıç yaptık. Toplam varlıklarımız BES fonlarıyla birlikte 79 milyar lira seviyesine ulaşırken, prim üretiminde yakaladığımız dengeli ivme, katılımcılarımızın bize duyduğu güvenin en net göstergesidir. Faizsiz sigortacılık prensiplerimizden ödün vermeden, dijitalleşme ve doğru risk yönetimiyle paydaşlarımıza değer üretmeye devam ediyoruz."