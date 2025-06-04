Katılım Emeklilik'in pazar payı yüzde 10’u aştı

0-1 yaş grubunda en çok tercih edilen beş kurumdan biri olan Katılım Emeklilik, sunduğu faizsiz fon seçenekleri ve yaşa özel avantaj paketleriyle ailelerin birikim tercihinde öne çıkıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tasarruf artık doğumla birlikte başlıyor; bu da bize geleceğe dair güçlü bir finansal farkındalık sinyali veriyor” yorumunda bulundu.

Çocukların finansal geleceğine yapılan yatırımın önemi her geçen gün artarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu alanda dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı 1 milyon 720 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 175 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10’unu aşan bir pay elde etti. 0-1 yaş grubundaki 15 bin katılımcı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri oldu.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Erken BES ürünümüzdeki büyüme, ailelerin çocuklarının geleceği için tasarrufa her zamankinden daha bilinçli yaklaştığını gösteriyor. Bu ilgi, sadece bugünü değil geleceği de güvence altına almak isteyen ailelerin, devlet katkısı gibi avantajlarla uzun vadeli tasarruf sistemlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Tasarruf artık doğumla birlikte başlıyor; bu da bize geleceğe dair güçlü bir finansal farkındalık sinyali veriyor” diyor.

Geleceğe Yatırımın Adresi: Faizsiz Fonlar

Katılım Emeklilik’in sunduğu geniş ürün portföyü, özellikle faizsiz yatırım tercihi yapan aileler için cazip seçenekler barındırıyor. Katılım Emeklilik’in tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu yatırımcılara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Bu fonlar arasında yer alan Altın Katılım fonu (KEF) ise hem getiri performansıyla hem de yüksek katılımla öne çıkıyor. Aynı zamanda Kıymetli Madenler (KJM) fonumuz da son dönemin en çok kazandıran fonları arasında yer alıyor.

Sincek, “Katılımcılarımıza sunduğumuz bu fonlar sayesinde, katılımcılarımızın enflasyonun üzerinde kazanç elde etmelerine imkan sunuyoruz. Faizsiz yatırım anlayışımızla hem değerlerimize uygun hem de finansal olarak avantajlı bir gelecek planı sunuyoruz” diyor.

Katılım Emeklilik, Erken BES kapsamında sunduğu yaşa özel avantaj paketleriyle de dikkat çekiyor. Yeni doğanlar için hazırlanan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danışmanlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indirim fırsatları sunuluyor. 2-5 yaş grubu çocuklar için ise ücretsiz diş ve göz muayeneleri, oyun terapisi ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor. 5-18 yaş arası okul çağındaki çocuklara yönelik paketlerde ise üniversiteye girişte online tercih danışmanlığı, ergenlik destek hizmetleri ve spor salonlarında indirimli kurslar gibi pek çok ayrıcalık bulunuyor.