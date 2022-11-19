Katılım esaslı fonların büyüklüğü 120 milyar TL’yi aştı

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve yatırımcı tabanı genişleyen katılım esaslı fonlar, faizli fonlara kıyasla daha güçlü bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. 2021 yılı sonunda 70 milyar TL olan katılım esaslı fonlar, 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 120 milyar TL sınırını aştı ve portföy yönetimi pazarındaki payını yüzde 11 seviyesine çıkardı.

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy Yönetimi’nin yayınladığı 2022 yılı Ekim ayına yönelik katılım esaslı fonlara ilişkin sektör raporuna göre, Türkiye’de son dönemde, makroekonomik koşulların da etkisiyle sermaye piyasalarına yönelik artan ilgi, portföy yönetim sektörünü destekliyor.

Raporda, yatırımcıların, dalgalı piyasa koşullarında varlıklarını profesyonel lisanslı kişilere teslim etme konusunda artan bir eğiliminin gözlendiği aktarılıyor. Gelişen finansal okuryazarlık, günlük periyotta yayımlanan fon verilerinin getirdiği şeffaflık ve bilgiye erişim kolaylığı, bireysel emeklilik tarafında tasarrufun özendirilmesi, fonlara yatırıma yönelik teşvik mekanizmaları, dalgalı piyasa koşullarında fonların yetkinliğini kanıtlaması gibi faktörler, portföy yönetim şirketlerine yönelik artan ilginin sebepleri arasında yer alıyor. Yatırım fonlarında çeşitlendirmenin yapılması, yatırımcı profiline göre hareket edilmesi, yönetimin lisanslı profesyonellerde olması gibi faktörler ise fonları cazip hale getirmeye devam ediyor.

Fonların pazar payı yüzde 11’e yükseldi

KT Porföy’ün sektör raporuna göre, portföy yönetimi sektöründeki büyüme trendlerine bakıldığında, katılım esaslı yatırım fonlarının faizli fonlara kıyasla daha güçlü bir ivmeyle büyüdüğü görülüyor. Yatırımcı teveccühünü kazanan ve müşteri tabanını genişleten katılım esaslı fonlar birçok varlık sınıfında çeşitli seçenekleri yatırımcılarına sunuyor. 2021 yılı sonunda 70 milyar TL olan katılım esaslı fonlar 2022 yılı Ekim ayında 120 milyar TL sınırını aştı ve portföy yönetimi, pazarındaki payını yüzde 11 seviyesine çıkardı. Sektörel olarak bakıldığında, katılım finans penetrasyonunun portföy yönetimi alanında bankacılık sektöründen daha yüksek olduğu görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık bülten verilerine göre, katılım bankalarının tüm bankacılık sektörü içindeki aktif büyüklük pazar payı 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla yüzde 8,5 seviyesinde yer alıyor.

“Kıymetli maden, sürdürülebilirlik ve para piyasası fonları yükseliyor”

Raporu değerlendiren KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, portföy yönetimi alanında katılım esaslı yatırım fonlarının hızla büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Bireysel emeklilik sistemi dahilinde yönetilen fonlar içerisinde, katılım esaslı fonların faizli fonlara kıyasla daha güçlü büyüyerek pazar payını artırmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Otomatik Katılım Sistemi’ndeki fonlarda, katılım esaslı fonların faizli fonlardan daha büyük olması da dikkat çekmektedir. Farklı yatırım temalarının ve fon tiplerinin yatırımcılara sunulmasıyla birlikte fonlara girişlerin arttığını ifade edebiliriz. KT Portföy olarak, son dönemde kurduğumuz altın, gümüş gibi kıymetli madenlere yatırım yapan kıymetli madenler fonumuz, sürdürülebilirlik temasına sahip ABD’de işlem gören hisselere de yatırım yapan sürdürülebilirlik fonumuz, katılım finans kriterlerine uyan hisselere yatırım yapan hisse fonumuz ve günlük giriş çıkışlara izin veren ve likidite yönetimi için kurduğumuz para piyasası fonumuz ile yatırımcılara tasarruflarını değerlendirmek için farklı seçenekler sunmaya devam ediyoruz.”



KT Portföy tarafından sunulan KDL fonunun, tasarruf sahiplerinin USD birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli olarak değerlendirebilecekleri bir fon olduğunu kaydeden Kütük, “Menkul kıymet fonlarımızın yanında KT Portföy Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile start-up şirketlere ve girişimlere yatırım yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım esaslı fonlara yönelik ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.