Katılım Finans’tan reel sektöre faizsiz finansman

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası işbirliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen "Katılım Finans Kefalet Destek Programı"nın imza ve tanıtım töreni İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde düzenlendi. Program, "Değer üretenlerle, değerleriyle finansman" anlayışıyla reel sektöre faizsiz finansman imkanı sunarken, reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Program, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in katılımıyla yapıldı. Metin Özdemir, tanıtımı yapılan programla ilgili, "Programla KGF'nin sağladığı yüzde 80 kefalet oranı ve 7,5 milyar liralık kefalet desteği sayesinde Ziraat Katılım olarak 9 milyar 375 milyon liralık finansman hacmini reel sektörümüzün hizmetine sunacağız. KOBİ'ler başta olmak üzere büyük işletmeler de ölçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun tutarlarda finansman imkanı bulacaklar" diye konuştu.