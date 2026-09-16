Katılımevim: Yönetim kurulunda üyelik değişikliği bulunmuyor
Katılımevim, istifa eden Serdar Turhan ve Ahmet Özcan'a ilişkin ayrılıkların sadece çatı kuruluş Pusula Finans Holding A.Ş. bünyesini kapsadığını ve şirket yönetim kurulunda herhangi bir üyelik değişikliği olmadığını bildirdi.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 13 Eylül 2026 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni açıklama yayımladı. Şirket, yönetim kurulunda herhangi bir üyelik değişikliği bulunmadığını duyurdu.
Açıklamada, daha önceki bildirimde adı geçen Serdar Turhan ve Ahmet Özcan’ın istifalarının Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. bünyesini kapsamadığı, söz konusu ayrılıkların çatı kuruluş Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olduğu belirtildi.
Şirketin mevcut yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Hayri Gökhan AlpmAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Turhan – Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Burkay – Yönetim Kurulu Üyesi
Nuh Suat Karataş – Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Özcan – Yönetim Kurulu Üyesi