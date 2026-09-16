Katılımevim: Yönetim kurulunda üyelik değişikliği bulunmuyor

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Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 13 Eylül 2026 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni açıklama yayımladı. Şirket, yönetim kurulunda herhangi bir üyelik değişikliği bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, daha önceki bildirimde adı geçen Serdar Turhan ve Ahmet Özcan’ın istifalarının Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. bünyesini kapsamadığı, söz konusu ayrılıkların çatı kuruluş Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olduğu belirtildi.

Şirketin mevcut yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Hayri Gökhan AlpmAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Turhan – Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Burkay – Yönetim Kurulu Üyesi

Nuh Suat Karataş – Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Özcan – Yönetim Kurulu Üyesi