Kavakcı, Karadeniz’de Mavi Ekonomi ile ortak kalkınma güçleniyor

Kavakcı, KEİ’nin Türkiye’ye tahsis edilen Genel Sekreter Birinci Yardımcılığı pozisyonu kapsamında görev yaptığını belirterek, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini ve bu göreve Malezya Büyükelçiliği sonrasında atandığını ifade etti. İstanbul merkezli örgütün, merhum Turgut Özal döneminde kurulduğunu hatırlatan Kavakcı, 13 üye ülkenin büyükelçileri ve diplomatlarını bir araya getiren yapının bölgesel iş birliğinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ediyoruz

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün Karadeniz çevresindeki ülkeler arasında ekonomik kalkınma, kültür, eğitim, terörle mücadele ve demokratikleşme gibi birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kavakcı, “Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak çıkarlar doğrultusunda hareket edebiliyoruz. İklim değişikliği ve mavi ekonomi bu alanların başında geliyor” dedi.

Trabzon’da gerçekleştirilen Mavi Ekonomi Zirvesi’nin bu açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kavakcı, Karadeniz’in sürdürülebilirliği için ortak politikalar geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etti. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının da bu çalışmaları daha anlamlı hale getirdiğini söyledi.

Ulaştırma ve ticaret alanında da somut adımlar atıldığını belirten Kavakcı, üye ülkeler arasında ticareti hızlandırmak amacıyla yaklaşık 5 bin adet izin belgesinin KEİ tarafından hazırlandığını açıkladı. Ayrıca Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan iş birliğiyle geliştirilen “Mavi Liman Endeksi” projesinin limanlarda standartlaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımızın liderliğine inanıyoruz

Küresel gelişmelerin örgüt çalışmalarını etkilediğini de vurgulayan Kavakcı, savaşlar ve pandeminin uluslararası iş birliği mekanizmalarını zaman zaman zorladığını ancak buna rağmen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Konuşmasında Türkiye’nin dış politika vizyonuna da değinen Kavakcı, “Cumhurbaşkanımızın liderliğine inanıyoruz. Onun yükünü hafifletmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.