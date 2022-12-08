Kavlak'tan asgari ücret yorumu: İçimize sinmeyen bir şeye kesinlikle imza atmayız

ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına işçi kesimini temsilen katılan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Başkan Ergün Atalay’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu rakamın bir pazarlık başlangıcı olduğunu söyledi. Kavlak, içlerine sinmeyecek rakama kesinlikle imza atmayacaklarını bildirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Kavlak şunları söyledi:

“Türk-İş Başkanı pazarlığın başlayacağı rakamı söyledi. Türk İş asgari ücret toplantılarında, 40 yıl içinde 6 defa imzalamış, ikisini 2022'de atmış. Pazarlıklar oradan başladı, orada bitecek diye kayıt yok. Bu sene rakam açıklamadık, işveren bir rakam açıklasın, bakanlık rakamını görelim. Bizi imzala diye zorlayan yok, içimize sinen, toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilebilir ücret olursa seve seve imzalarız, içimize sinmeyen bir şey olursa kesinlikle imza atmayız”